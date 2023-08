Baldur's Gate 3 est un jeu massif ce n'est pas une surprise et c'est aussi pour cette raison qu'il requiert une attention toute particulière à son lancement. Notamment les développeurs ont partagé des conseils pour que tout se passe au mieux avec aussi une nouvelle qui risque de décevoir pas mal. Explications.

Baldur's Gate 3 et les adieux à l'accès anticipé

Baldur's Gate 3 est en accès anticipé sur Steam depuis octobre 2020 et il va être temps de lui faire vos adieux. Le développeur Larian a d'ailleurs averti les joueurs qu'ils vont devoir télécharger pas moins de 122 Go et totalement supprimer les anciens fichiers pour éviter tout soucis de corruption ou de conflits. Problème, l'existante de l'accès anticipé rend impossible le préchargèrent du jeu, on espère donc que vous avez une très bonne connexion pour pouvoir télécharger ce gros (très gros) morceau de données car ca va faire mal. Vous pouvez retrouver la dite déclaration au sein du tweet ci-dessous :

Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de rendre Baldur's Gate 3 disponible en préchargement - Steam ne prend pas en charge le préchargement pour les titres en accès anticipé, car le passage au préchargement casserait le jeu pour les personnes qui jouent actuellement en accès anticipé.

Il va donc falloir patiemment attendre jusqu'à 17h00 (heure française) pour pouvoir commencer à télécharger sur Steam le RPG Baldur's Gate 3. En attendant vous pouvez déjà réfléchir à la création de votre personnage car tout s'annonce très complet et vous risquez bien d'y passer plusieurs heures.

Un monument à venir ?

Malgré la déception de l'absence de préchargèrent il ne faut pas se laisser abattre car Baldur's Gate 3 semble avoir tous les arguments pour plaire et chambouler totalement le petit monde du RPG. Dans l'un de ses billets de blog sur Steam, le studio Larian explique que Baldur's Gate 3 comprendra plus de 174 heures de cinématiques, dont chaque minute profite d'un doublage. On parle déjà d'une moyenne de 254 heures pour terminer le RPG. Un véritable titan qui risque bien de marquer l'histoire du jeu vidéo. Pour mémoire le jeu sort aujourd'hui sur PC (à l'écriture de cette news) et le 6 septembre sur PS5. Pour une sortie Xbox Series il faut attendre un peu plus.