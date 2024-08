Après l'éclatant Baldur's Gate 3 par Larian Studios, qui a décidé de faire cavalier seul pour la suite, il appartient à Wizards of the Coast de trouver un studio capable de reprendre un flambeau lourd de sens pour Baldur's Gate 4. D'ici là, le propriétaire de la licence Donjons & Dragons entend visiblement mettre le paquet sur le marché du jeu vidéo.

Une Trame pleine de jeux Donjons & Dragons en attendant Baldur's Gate 4

Dans le cadre de l'appel aux investisseurs de sa maison-mère Hasbro, Chris Cocks, PDG de Wizards of the Coast, a confirmé la volonté du groupe d'investir massivement dans le marché du jeu vidéo, en plus de Baldur's Gate 4, avec une belle enveloppe de 125 millions de dollars par an, soit la moitié de son capital annuel. Pour ce faire, le géant américain a recruté de véritables vétérans de l'industrie pour se donner les moyens de ses ambitions, comme Ames Kirshen (Batman Arkham), James Ohlen (qui a officié sur les Baldur's Gate de BioWare, ou encore Mass Effect).

Avec cette manne conséquente de talents et d'argent, Wizards of the Coast prévoirait de sortir un à deux jeux estampillés Donjons & Dragons par an à partir de l'horizon 2025/2026. Si on se doute que Baldur's Gate 4 n'est pas encore inclus dans ces plans, nous avons déjà une petite idée du calendrier à venir. Rappelons en effet que Star Breeze (Pay Day) travaille sur un jeu en coopération, attendu justement en 2026. Nous avons également un AAA développé par Invoke Studios (dont le dernier titre est l'assez mauvais Dark Alliance de 2021) sur l'Unreal Engine5. Il s'agirait à ce jour du projet le plus avancé, ayant démarré sa production en 2022. De quoi potentiellement bien patienter d'ici à la sortie de Baldur's Gate 4, en somme.

Un bel avenir pour les jeux vidéo estampillés Donjons & Dragons ? © Wizards of the Coast

L'argent et les talents feront-ils le bonheur des joueurs ?

Sur le papier tout du moins, les fans de l'univers Donjons & Dragons devraient donc être servis côté jeux vidéo. Reste toutefois à voir si la qualité de ces derniers sera au rendez-vous. Même questionnement pour un Baldur's Gate 4 sans le génie et la passion proprement folle de Larian Studios. La tâche de succéder au GOTY 2023 absolu qu'est Baldur's Gate 3 s'annonce titanesque. L'argent et les talents employés par Wizards of the Coast seront-ils suffisants ? Espérons que la chance aux D20 soit avec eux.

Baldur's Gate 4 sera-t-il le même sans la folle et fine équipe de Larian Studios ? © The Game Awards

Source : Fool.com