Baldur's Gate 3 est toujours sur la route du succès et rien ne l'arrête plusieurs mois après sa sortie. Durant les BAFTA 2024, le RPG a décroché encore cinq récompenses, dont celle du Meilleur Jeu. Un triomphe qui aurait fait tourner la tête à plus d'un éditeur, mais pas à Larian Studios. La structure belge a été clair : il n'y aura pas de DLC ou de suite. « Nous n'allons pas créer d'extension, ce que tout le monde attend de nous. Nous n'allons pas créer Baldur's Gate 4... nous allons aller de l'avant » a déclaré Swen Vincke. Un choix qui attriste un peu l'un des acteurs qui aimerait continuer à développer son personnage.

Cet acteur de Baldur's Gate 3 veut revenir mais...

Neil Newbon, qui incarne Astarion dans Baldur's Gate 3, a visiblement fortement apprécié donner de la voix pour son personnage. « Pour la plupart des personnages, une fois que j'ai terminé le travail, en particulier lorsque ça prend du temps et c'était le cas ici, j'ai l'habitude de séparer les choses et de me dire « Super c'est fait ! » Et je suis heureux de passer au rôle suivant. Mais Astarion résonne encore en moi et j'ai la sensation de ne pas en avoir terminé avec lui ». Un DLC surprise à prévoir ? Même si Neil Newbon a en quelque sorte un goût d'inachevé, il est conscient que le destin du personnage n'est pas entre ses mains. Mais il est totalement pour reprendre son rôle de Baldur's Gate 3.

« Mais vous savez, ce n'est pas à moi de décider » a-t-il ajouté au micro d'IGN. Et ce n'est pas non plus à Larian Studios de décider vu que la société souhaite aller de l'avant. En revanche, un Baldur's Gate 4 avec Astarion serait tout à fait possible dans la mesure où les personnages sont la propriété de Wizards of the Coast. L'éditeur n'aurait alors qu'à aller dénicher d'autres développeurs, ce qui ne sera pas une mince affaire.

« J'espère qu'à un moment donné, j'aurai l'occasion de reprendre mon rôle. J'adorerai cela, mais nous devrons attendre et voir ce qui se passe » a-t-il conclu. Si Larian Studios campe sur sa position de tout arrêter après Baldur's Gate 3, Newbon ne dirait pas non à une apparition dans un film Donjons & Dragons, tout comme la narratrice Amelia Tyler qui est prête à sauter sur n'importe quel autre projet inspiré de D&D.

Bien que Baldur's Gate 3 a écarté toute extension ou suite, Swen Vincke n'a pas fermé la porte à des collaborations. Dernièrement, le PDG de Larian Studios a interrogé la communauté pour savoir si les joueuses et joueurs de BG3 seraient partants pour un crossover avec le phénomène Vampire Survivors. Et c'est le « Oui » qui l'a très largement emporté. Bientôt une annonce ?