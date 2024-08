C'est en tout cas ce qu'a déclaré Swen Vincke, PDG de Larian Studios, dans le cadre d'une interview auprès de PC Gamer. Le joyeux studio indépendant belge semblait déjà bien avancé quant au développement de Baldur's Gate 4, en plus de son travail déjà colossal sur Baldur's Gate 3.

Un Baldur's Gate 4 par Larian Studios aurait bien pu exister

Dans le cadre du premier anniversaire de l'absolu GOTY 2023, PC Gamer s'est assis à une taverne avec Swen Vincke, PDG de Larian Studios, pour revenir sur un parcours exceptionnel à bien des niveaux. Le petit studio belge a eu une histoire pour le moins chaotique, avant de s'élever comme l'un des acteurs de l'industrie vidéoludique les plus révérés, notamment grâce à Divinity Original Sin 1 et 2, puis avec la consécration ultime l'année dernière. Baldur's Gate 3 était une véritable lettre d'amour au genre C-RPG et à Donjons & Dragons. Swen Vincke confie à PC Gamer qu'un DLC ou un Baldur's Gate 4 étaient bien en développement alors que le travail continuait sur leur présent jeu.

« Si quelque chose cartonne, tout le monde attend évidemment de vous une suite. Et quand vous, en tant que développeur, sortez de cette misérable petite grotte dans laquelle vous avez été enfermé pendant des années, vous êtes vulnérable », a-t-il indiqué à PC Gamer. Ainsi, nous apprenons qu'un DLC en-dehors des Royaumes Oubliés était bel et bien en production, et a priori déjà bien avancé, les bases étant déjà là. Cela s'est ensuite transformé en un Baldur's Gate 4 en bonne et due forme. Pire encore, la suite semblait déjà être dans un état partiellement jouable, d'après Swen Vincke.

Larian a préféré partir auréolé de gloire que d'insister avec une suite. © Larian Studios

L'indépendance et le bonheur de l'équipe avant tout

Le PDG de Larian Studios partage ainsi l'avis des fans dans son interview auprès de PC Gamer, en admettant qu'une telle perspective leur aurait beaucoup plu. Mais comme cela avait déjà été dit par ailleurs : « le cœur n'y était plus au sein de l'équipe s'agissant d'un éventuel Baldur's Gate 4 ». Après six ans de très dur labeur et la perte de membres chers, Larian a décidé que, pour son propre bien, il valait mieux passer à autre chose. Rappelons que le développement du troisième opus était fait en étroite collaboration avec Wizards of the Coast et Hasbro, détenteurs de la licence Donjons & Dragons.

Larian Studios a une histoire douloureuse avec des éditeurs capricieux, et a donc préféré cesser le développement de Baldur's Gate 4 pour retrouver sa pleine indépendance pour ses prochains jeux. La suite dans les Royaumes Oubliés se fera donc sans eux, et nous surveillons bien sûr avec grand intérêt ce que nous réserve le talentueux studio belge indépendant à l'avenir. Wizards of the Coast et Hasbro doivent ainsi trouver un autre studio pour continuer l'aventure de leur côté. Le résultat sera-t-il à la hauteur de l'un des meilleurs jeux de ces dernières années ? Les proverbiaux dés ne sont pas encore jetés, mais le degré de difficulté semble en tout cas extrêmement élevé.

Source : PC Gamer