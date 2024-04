La popularité de Baldur's Gate 3 ne décline pas et le dernier bébé de Larian Studios a même dépassé les frontières du jeu vidéo. À l'occasion des BAFTA 2024, la cérémonie décerne des prix aux meilleurs films et séries, et le titre s'est encore illustré là-bas. Dans la section créée pour honorer les perles vidéoludiques, BG3 est reparti avec cinq prix supplémentaires. Mais malgré tout l'amour porté par les joueurs et les diverses industries, les équipes veulent s'éloigner de la licence. Ce qui signifie pas qu'il n'y aura pas de suite, bien au contraire même...

Baldur's Gate 4 en développement ? C'est possible mais...

Le grand manitou de Larian Studios, Swen Vincke, a brisé le cœur des fans en déclarant de ne pas vouloir travailler sur des DLC pour BG3 ou sur Baldur's Gate 4. Mais le PDG est revenu sur cette décision pour fournir des explications. « Nous avons commencé à réfléchir à la suite. Mais nous avons rapidement remarqué que nos cœurs ne battaient pas assez vite. Nous n'avions pas encore fait le deuil du jeu actuel, et se lancer si tôt dans un nouvel opus nous semblait mal ». Le studio se montre fidèle à ses visions des choses et préfère se lancer des projets qui ont d'abord du sens pour les équipes.

Un Baldur's Gate 4 sans Larian Studios est-il possible ? Oui et du côté de chez Hasbro / Wizards of the Coast, ça s'active. Eugene Evans, vice-president senior de la stratégie numérique et des licences pour les deux entités, a révélé l'existence de discussions avec d'autres développeurs. « Nous sommes en discussion avec de nombreux partenaires. Et nous sommes aussi approchés par un grand nombre d'entre eux qui veulent relever le défi de façonner l'avenir de la franchise Baldur's Gate » a-t-il expliqué au cours d'une interview avec PC Gamer. Même s'il est trop tôt pour des annonces concrètes, Eugene Evans espère qu'il ne s'écoulera pas autant de temps qu'entre les deux derniers opus.

Crédits : Larian Studios.

Une sortie qui ne prendra pas 20 ans... si tout se passe bien

Durant son entretien avec PC Gamer, Evans a ajouté qu'il espérait qu'il ne faudrait pas une vingtaine d'année avant de découvrir ce que réserve le futur de la série. Mais cela n'empêche pas Hasbro et Wizards of the Coast de vouloir bien faire les choses. Il n'est pas question de se précipiter au risque de collaborer avec le mauvais partenaire. Ce serait évidemment une erreur colossale.

Nous allons prendre notre temps pour trouver le bon partenaire, la bonne approche et le bon produit pour représenter l'avenir de Baldur's Gate. Nous prenons cela très, très au sérieux, comme toutes les décisions que nous prenons pour le reste de notre catalogue. Nous ne nous précipitons pas pour choisir nos partenaires ou les prochains produits que nous devrions envisager. Je pense qu'il est trop tôt pour apporter des précisions, et que la question du futur de Baldur's Gate implique beaucoup de choses. Mais j'aime à penser que tous ces personnages, pour le bien des fans, puissent potentiellement apparaître dans de nouveaux produits. Via PC Gamer.

Si jamais Eugene Evans suit l'actualité, alors il a peut-être entendu les propos récents de Neil Newbon, l'acteur d'Astarion. « J'espère qu'à un moment donné, j'aurai l'occasion de reprendre mon rôle. J'adorerai cela, mais nous devrons attendre et voir ce qui se passe ». L'appel est lancé !