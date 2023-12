C’était une annonce particulièrement attendue des joueurs Xbox Series X et S. On connaît la date de sortie de Baldur’s Gate 3 et c’est exactement celle qu’on pensait.

C’est l’un des grands favoris de ce soir. Baldur’s Gate 3 cumulait à lui seul huit nominations et était en lice pour remporter le choix du cœur du public. Il est finalement reparti avec tous les honneurs, dont le prix tant convoité du GOTY. Le CRPG de Larian Studios a tout raflé sur son passage depuis son lancement sur PC et PS5. Un succès monstrueux comme inespéré pour le studio belge qui compte faire découvrir son nouveau carton aux joueurs Xbox Series. La version a été retardée de plusieurs mois en raison de difficultés rencontrées pour optimiser la mouture XSS.

Un mal pour un bien, puisque leurs efforts sur la console moins puissante de Microsoft leur auront permis de trouver de nouveaux moyens pour améliorer les performances de BG3 sur l’ensemble des plateformes. De leur côté, les joueurs Xbox avaient rendez-vous aux Game Awards 2023 pour découvrir la date de sortie de Baldur’s Gate 3 sur leur console de prédilection. Chose promise, chose due.

Après un lancement en fanfare sur PC et PS5, place à la Xbox Series. Ce n’était pas un secret, Larian Studios s’est évertué ces derniers mois à travailler sur les dernières-nées de Microsoft. Le plus grand obstacle, l’optimisation sur Xbox Series S, ainsi que l’implémentation de l’écran partagé, une fonctionnalité chère aux développeurs. Le fruit de leur travail a payé, et le studio belge était fin prêt à donner une date de sortie aux Game Awards 2023. Le timing laissait pressentir un shadow drop dans la soirée, c'est-à-dire une sortie immédiate juste après son annonce. Ça n'a effectivement pas loupé.

Baldur’s Gate 3 est donc disponible dès maintenant sur Xbox Series X et S pour 69,99€ et 79,99€ pour l'édition deluxe digitale, qui inclut quelques objets supplémentaires. Notez cependant que le mode coop local, ne sera pas pris en charge sur XSS pour le moment. On rappelle que cette version inclut tous les patchs déployés, y compris l'énorme mise à jour 5 qui inclut de nouveaux épilogues et deux nouveaux modes de jeu : Honneur et Personnalisé.

Pour mémoire une édition Deluxe est actuellement disponible en précommande sur PS5, Xbox Series et PC. Elle comprend la bande-annonce originale du jeu sur 3 CDs, une carte en tissu, deux patchs en tissu, 32 stickers, un poster des plus sublimes et une pléthore de bonus digitaux, le tout livré dans une boîte spéciale. Une jolie édition qui vous coûtera 99,99€, frais de port inclus. La livraison est prévue pour le premier trimestre 2024.