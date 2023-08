Vous reprendrez bien un peu de Baldur's Gate 3 ? Le titre de Larian Studios continue de faire parler de lui pour diverses raisons. Records explosés, patch qui divise, les développeurs sont au four et au moulin, ce qui rassure la communauté. Pour l'instant, seuls les joueurs PC peuvent profiter de cette expérience unique en son genre. Néanmoins, le vent va bientôt tourner pour les détenteurs de la machine de Microsoft.

Baldur's Gate 3 sur Xbox, enfin une réalité

Il y a quelques semaines, la PS5 a sorti le champagne. Pour cause, il a été confirmé que Baldur's Gate 3 allait bien débarquer sur la console de Sony. Le rendez-vous fut fixé au 6 septembre prochain, ce qui n'a pas manqué de faire des heureux. Au vu d'une telle nouvelle, certaines personnes se sont demandé quand le jeu allait réserver le même traitement à la Xbox. Le suspense a pris fin aujourd'hui et nous avons la confirmation que le RPG, d'ores et déjà culte, arrivera bien sur Xbox Series cette année et non plus en 2024.

À l'instar de la PS5, toutes les mises à jour qui ont été déployées pour la version PC seront présentes sur l'édition Xbox. Il sera également possible de jouer en coopération via le split-screen, mais seulement sur la Series X. Larian a en effet décidé d’abandonner l'écran partagé sur la console la moins puissante, raison pour laquelle Baldur's Gate 3 sera disponible plus tard sur Xbox Series, afin de ne pas retarder la sortie sur les deux consoles. Ceci étant dit, la X comme la S aura droit au cross-save via Steam. En bref, si vous avez une partie déjà en cours sur PC, vous pourrez la transférer sur Xbox grâce à cette fonctionnalité. Tout cela donne envie, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. En effet, à l'heure actuelle, aucune date de sortie pour cette version Xbox de Baldur's Gate 3 n'est à déclarer.

Un succès légendaire qu'on n'arrête plus

Vous serez probablement surpris d'apprendre que Baldur's Gate 3 est un succès tonitruant. Blague à part, le RPG surpasse toutes les espérances et ça se ressent au niveau des chiffres. En peu de temps, il est devenu l'un des jeux les mieux notés de la plateforme OpenCritic. Pour vous donner une idée, son score égal celui de Super Mario Odyssey. Excusez du peu. Forcément, les ventes sont à la hauteur de sa réputation. Il faut maintenant imaginer ce que cela va donner lorsque le titre sortira sur PS5 et Xbox. Les fans vont sûrement se ruer dessus, et on pourrait difficilement les blâmer.