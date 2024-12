Si on ne sait pas encore exactement quand arrivera le massif patch 8 de Baldur's Gate 3, il sera possible d'en essayer tous les changements en avant-première courant janvier. Comme l'indique Larian Studios, si « vous aimez casser des trucs », il faudra participer à une version stress test de la mise à jour. Voici les modalités pour y participer.

Inscriptions ouvertes pour casser le patch 8 de Baldur's Gate 3

Pour rappel, le patch 8 de Baldur's Gate 3 apportera au GOTY 2023 le très attendu Mode Photo et le cross-play entre PC et consoles. Mais ce n'est pas tout. Larian veut en effet vous donner envie de relancer une voire plusieurs parties, avec l'ajout d'une nouvelle sous-classe par classe. Celles-ci sont directement tirées de la 5ème édition de Donjons & Dragons et devrait apporter un énorme vent de fraîcheur à chacune des classes.

Compte tenu de la colossale ampleur de ce patch 8, Larian veut s'assurer que tout soit déployé dans les règles de l'art. Ainsi, peu importe la plateforme, vous pourrez aider le joyeux studio dans cette entreprise en participant à une phase de stress test. Pour cela, il suffit de vous inscrire à cette adresse sur le site officiel de Larian Studios. Il convient d'avoir un compte sur ce dernier pour ce faire. Cela devrait suffire pour la version PC (hélas uniquement via Steam, GOG et Mac étant pour l'heure exclus) ou PS5 de Baldur's Gate 3. Sur Xbox Series, il faudra cependant aussi télécharger l'application Xbox Insider Hub, devenir un Insider et rejoindre le stress test via cette application.

L'inscription au stress test du patch 8 de Baldur's Gate 3 ne garantira cela dit pas l'accès à celui-ci. Les heureux élus seront en effet sélectionnés par Larian, en fonction des besoins. À noter donc que participer à ce test permettra d'essayer aussi le cross-play, et que la plupart des mods n'altérant pas outre mesure les fichiers du jeu devraient être compatibles. Pour l'heure, la date de déploiement officielle du patch 8 de Baldur's Gate 3 n'est pas encore connue. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant quand cela sera le cas.

Sources : Steam ; Larian Studios