Pour Baldur's Gate 3, Larian Studios lance un stress test pour le Patch 8 à la fin du mois de janvier. Cette phase permettra de tester le cross-play tant attendu. Grâce à cette fonctionnalité, les joueurs Xbox, PlayStation et PC pourront enfin jouer ensemble. Un grand pas pour la communauté. Malheureusement, les joueurs sur Mac devront patienter, car ils ne pourront pas participer au test. Cependant, le cross-play sera disponible pour eux dès la sortie officielle.

Baldur's Gate 3 prépare son gros patch

Pour rejoindre le stress test de Baldur's Gate 3, les joueurs Xbox doivent passer par l’application Xbox Insider. Les autres plateformes nécessitent simplement une inscription sur le site de Larian Studios. Attention, l’accès sera limité et accordé par vagues. Ne tardez pas à vous inscrire si vous voulez tester cette nouvelle fonctionnalité.

Le Patch 8 de Baldur's Gate 3 introduit un mode photo qui promet de ravir les amateurs d’images et de souvenirs. Vous pourrez immortaliser vos aventures en jouant avec les angles, les expressions et les filtres. Que ce soit pour capturer un moment intense ou une scène drôle, ce mode s’annonce très complet. Vous pourrez même ajuster les couleurs et ajouter des cadres pour sublimer vos captures. Une belle manière de revivre vos exploits dans Faerûn.

Douze nouvelles sous-classes pour encore plus de choix

Les amateurs de personnalisation seront servis. Chaque classe de Baldur's Gate 3 recevra une nouvelle sous-classe, enrichissant encore les options de gameplay. Avec des animations inédites et des effets visuels travaillés, ces sous-classes offriront des expériences de jeu variées et stratégiques. Une bonne raison de replonger dans l’aventure ou de commencer une nouvelle partie.

En plus des nouveautés, Larian Studios continue de peaufiner Baldur's Gate 3. De nombreux bugs ont été corrigés. Par exemple, les problèmes de sauvegardes dans certaines quêtes ou les dialogues coupés ont été réglés. Les performances dans des zones comme la Forge Adamantine ont aussi été optimisées. Les compagnons bénéficient d’ajustements pour rendre leurs interactions plus naturelles. Ces améliorations garantiront une expérience plus fluide et immersive. Pour vous inscrire pour le stress test, c'est par ici.

Source : Larian