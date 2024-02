Baldur's Gate 3 n'arrête pas de surprendre tout le monde. Et le RPG a franchi le cap des 500 000 avis d'utilisateurs sur Steam, confirmant ainsi son statut de jeu de rôle incontournable. Cette performance illustre la transformation du jeu en un véritable monstre du secteur, ayant généré des revenus astronomiques, remporté de nombreux prix et s'établissant comme l'un des RPG les plus appréciés... Eh oui.

Baldur's Gate 3 performe encore

Actuellement, Baldur's Gate 3 compte exactement 561,461 avis d'utilisateurs sur Steam, un chiffre en constante augmentation qui témoigne de la popularité continue du jeu. En considérant également les avis des joueurs ayant reçu un code pour le jeu, le nombre total d'avis est encore plus grand. C'est un vrai record quand on sait que c'est le seul jeu de 2023 dans le ce top 25.

Sur la page des jeux les plus commentés de Steam, Baldur's Gate 3 se positionne fièrement à la 25ème place, aux côtés de titres renommés tels que Warframe et Unturned, et surpassant des géants du jeu vidéo comme Red Dead Redemption 2, Skyrim, Fallout 4, entre autres. Notablement, Baldur's Gate 3 est le seul jeu paru en 2023 à figurer dans le Top 25, le plaçant nettement devant son plus proche concurrent de l'année, Lethal Company, classé 39ème. En top 1 on retrouve Counter-Strike 2. Mais il s'agit de la fiche de 2012, donc il n'y a même pas match.

Cette réalisation remarquable confirme sans conteste Baldur's Gate 3 comme l'un des plus grands jeux de tous les temps, se hissant au niveau de titres emblématiques tels que Elden Ring et Cyberpunk 2077. Swen Vincke, le PDG de Larian Studios, a même pris le temps de remercier personnellement ceux qui ont laissé un avis, partageant sur son compte Twitter personnel que lire ces commentaires a été un « pur bonheur »