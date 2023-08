Les complications sur la version Xbox de Baldur’s Gate 3 n’ont pas fini de faire parler d’elles. La Xbox Series S a été longtemps en trend, car ses performances en deçà de sa grande sœur rendent souvent plus fastidieuse la conception de jeux sur les dernières-nées de Microsoft. Alors que la sortie de Baldur’s Gate 3 se compte désormais en jours pour la PS5, Larian a récemment confirmé que la version Xbox Series sortirait bien en 2023, mais au détriment d'une fonctionnalité sur la console la moins puissante. Tout espoir n'est pas perdu cependant.

Une fonctionnalité de Baldur's Gate 3 plus tard sur Xbox Series S

Ce n’est pas la première fois qu’un studio avoue rencontrer des problèmes lors de développement sur les machines de Microsoft. Le problème n’est clairement pas de puissance, mais de créer un jeu unique pour deux machines ayant des performances distinctes. La firme de Redmond est d’ailleurs assez claire là-dessus, les fonctionnalités sur la Series S et la X doivent être les mêmes et c’est cette règle qui a visiblement posé quelques soucis à Larian Studio.

L’obstacle qui a été rencontré par les développeurs de Baldur’s Gate 3 vient du split screen (écran partagé) qui, selon le studio, fonctionne parfaitement sur la Series X mais semble plus compliqué à mettre en œuvre sur la Xbox Series S. Lorsque Larian annonce alors avoir discuté avec Microsoft pour sortir le jeu dans l’année, le studio explique aussi que Microsoft a accepté que cette fonctionnalité ne sorte pour l’instant que sur la Series X et passe donc à la trappe pour la Series S... pour le moment du moins.

Après ces explications, de nombreux joueurs ont exprimé leur désarroi par rapport à l’absence de la fonctionnalité d'écran partagé sur la Xbox Series S. C'est le compte X de la marque qui vient répondre directement à ces inquiétudes : « nous continuons de travailler avec Larian pour tenter d’ajouter l’option d'écran partagé sur la Series S après la sortie du jeu. » Cette nouvelle va dans le sens que prend Larian Studio qui a récemment confirmé que la cross-save serait possible aussi bien entre PC et consoles qu’entre Xbox Series et PS5. Cela fait donc deux nouvelles qui devraient réjouir les nombreux joueurs qui attendent Baldur’s Gate 3 sur leur console.