Le succès de Baldur's Gate 3 n'est plus à prouver. Néanmoins, avant sa sortie officielle, Microsoft pensait que le RPG n'allait pas avoir la popularité qu'il connaît aujourd'hui.

Baldur's Gate 3, c'est l'une des plus grosses sorties de l'année. Les fans de RPG et des productions de Larian Studios l'attendaient avec impatience et il n'a pas manqué d'impressionner la galerie. Le jeu a explosé tous les records, y compris sur récemment avec son arrivée sur PS5. Le bilan est simple, il est devenu le titre le mieux noté de la plateforme Metacritic avec un score de 97 sur la machine de Sony. Les joueurs l'ont également mis sur un piédestal avec une note de 8,2 contre un 7,8 pour Elden Ring qui le talonne. Pourtant, malgré ce succès indéniable, il y a une firme qui, au départ, n'y croyait absolument pas.

Baldur's Gate 3, un RPG voué à l'échec ?

Le RPG a été sous-estimé par bon nombre de joueurs. En tout cas, on ne pensait pas forcément qu'il connaîtrait une telle renommée. C'est même le fondateur de Larian Studios, Swen Vincke, qui expliquait que cela « dépassait toutes les espérances du studio ». Mais avec un contenu d'une telle qualité, ce n'était qu'une question de temps avant de voir le jeu s'envoler vers le sommet. Et parmi celles et ceux qui ne misaient pas grand-chose sur Baldur's Gate 3, on retrouve Microsoft. Le géant n'avait pas hésité à faire part de son avis sur cette production d'une manière un peu crue.

Ce genre de dires n'est normalement pas dévoilé au public. Mais l'énorme leak qu'a subi Microsoft dans le cadre de son rachat d'Activision Blizzard a changé la donne. Le régulateur de la concurrence américain, la FTC, avait déposé une plainte contre la firme et au cours d'une audition, un drame est arrivé. Des informations confidentielles concernant Xbox, PlayStation, mais aussi Nintendo ont été révélées au grand jour. On retrouve notamment un mail rédigé en mai 2022 par Microsoft, dans lequel l'éditeur américain qualifie Baldur's Gate 3 de « C-RPG Stadia de seconde zone ». Ils ont eu du flair. On peut dire, sans trop se mouiller, qu'ils se sont lourdement trompés.

Un mail qui va faire jaser

Ce mail incluait d'autres éléments à prendre en compte. Il y avait un tableur qui répartissait dans des catégories les futures sorties que Xbox pourrait inclure dans le Game Pass. Certaines avaient le droit au « wow factor », à l'image de Star Wars Jedi Survivor. D'autres, comme Baldur's Gate 3, ont eu droit à la distinction « Hub ». Si on ne sait pas exactement ce que ça signifie, il est important de noter que cette catégorie comptait aussi Let’s Sing ABBA ou le dernier Just Dance. En bref, le RPG n'était pas une priorité et pas classé comme un jeu à potentiel aux jeux de Microsoft.

Malgré ces propos et cette vision du jeu avant sa sortie, il faut rappeler que Microsoft était loin d'être le seul à avoir cet avis. L'une des têtes pensantes de Larian Studios, Michael Douse, mentionne un traitement similaire pour Divinity Original Sin 2. Selon lui, cela est dû au genre auquel appartient Baldur's Gate. De toute manière, comme pour beaucoup de jeux, Douse explique qu'« il n’y a tout simplement pas de données existantes qui auraient pu nous dire si Baldur's Gate 3 allait marcher ou non ».