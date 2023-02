En early access depuis un bon moment déjà, Baldur’s Gates 3 s’apprête enfin à sortir en version 1.0. Au menu, de nombreuses races et classes jouables, des mécaniques RPG old school très proche du JDR papier, une narration renforcée et toujours autant de choix d’approche. Du Larian Studios tout craché. Cerise sur le gâteau, les développeurs ont profité du State of Play de ce soir pour faire de grosses annonces à leurs fans.

Si l’on savait que le jeu arrivait cet été, on ignorait toutefois la date exacte de sa sortie d’early access. Cette fois, c’est bon Baldur’s Gate 3 sortira dès le 31 août prochain sur PC, mais aussi sur consoles.

Parce que oui, on s’en doutait depuis un moment, mais Baldur’s Gate 3 sera bel et bien disponible sur consoles de salon, mais pas toutes. Le jeu est en effet attendu dès sa sortie en exclusivité sur PS5. Les joueurs Xbox Series seront donc malheureusement laissés sur le carreau jusqu’à nouvel ordre.

Sur PS5, Baldur’s Gate 3 embarquera tout ce que sa mouture PC a à offrir et permettra même de partager l’aventure à deux joueurs en local. Ce qui est assez rare de nos jours.

Un collector de folie

Pour rappel, Baldur’s Gate 3 proposera également une énorme édition collector avec tout un tas de goodies à l’intérieur. L’édition spéciale comprendre le jeu, en version digital sur PC ou PS5, une statue de 25 cm, des autocollant, des fiches de personnages façon jeu de rôle papier, un lot de dés pour les rôlistes ainsi qu’un artwork et une carte en tissu. Le tout sera emballé dans une jolie boîte collector authentique. Seule ombre au tableau, le prix, puisqu’il faudra tout de même s’affranchir de 260€ pour mettre la main sur le bijou. C'est la norme diront certains, mais la facture reste salée.