Baldur's Gate 3 est d'une générosité rare, même pour un RPG. Avant la sortie, Larian Studios promettait une durée de vie folle avec plus de 170 heures de cinématiques cumulées et 17 000 fins en prenant en compte chaque variation liée aux décisions du joueur. Même si vérifier soi-même ces chiffres est difficile, ceux qui se sont déjà plongés à fond dans le jeu ne peuvent que témoigner de sa richesse démesurée. C'est dur à croire, mais le RPG aurait pu être encore plus énorme.

Baldur's Gate 3, un RPG qui visait encore plus haut

Sur Reddit, un passionné a réalisé un travail de longue haleine pour compiler tout le contenu qui avait été coupé de Baldur's Gate 3 grâce aux interviews et aux trouvailles des dataminers. Alors que le jeu propose déjà un contenu fou, la prouesse de ce joueur nous montre que Larian Studios aurait pu mettre la barre encore plus haut, mais qu'il a évidemment fallu faire des choix pendant la production, ce qui est bien logique. Surtout que quantité ne rime pas toujours avec qualité.

Logiquement, l'utilisateur en question mentionne la zone coupée de la Ville Haute, que le studio avait évoqué seulement quelques semaines avant la sortie, décrivant cet endroit comme « opulent ». D'ailleurs, le personnage de Cazador devait visiblement avoir un rôle prépondérant dans les événements se déroulant dans la ville haute. Notre compagnon de route (et sans doute la meilleur) Karlach, aurait également dû voir la conclusion de son histoire fortement impactée par cette zone qui demeurera donc mystérieuse. Dommage, quand on sait que les fins proposées pour cette rescapée de Zariel sont loin de plaire à la communauté.

Un jeu qui aurait pu être encore plus généreux

On apprend aussi que des milliers de lignes de dialogues ont disparu de l'acte 1 alors qu'elles avaient déjà été doublées. En parlant de dialogues, Baldur's Gate 3 aurait dû compter une romance supplémentaire avec votre Ange Gardien, mais également une option qui devait permettre de passer un moment intime avec Jaheira. Minthara aurait également dû avoir un rôle plus important dans l'histoire avec un arc potentiel où elle était enceinte. Visiblement, une ancienne build du jeu proposait aussi une mécanique de craft bien plus complète, accessible via un banc d'artisanat. De là, il était possible de créer des équipements, notamment grâce aux gemmes et aux lingots, mais le système a été nettement modifié avant la sortie. Il était également prévu de pouvoir s'équiper de ceintures en complément des éléments d'armure déjà présents, mais étonnamment, il n'y en a aucune à récupérer dans le jeu.

Sans doute plus regrettable encore, plusieurs signes montrent que Larian Studio avait vu les choses en beaucoup plus grand pour l'acte 3. Vu les difficultés techniques rencontrées dans cette partie de Baldur's Gate 3, on peut comprendre que le studio ait décidé de couper du contenu. Là où une partie de la communauté est attristée, c'est que le jeu aurait dû inclure de vraies cinématiques pour l'épilogue, finalement remplacées par de simples fondus noirs.

Baldur's Gate 3 meilleur avec tout ce contenu coupé ? Pas forcément

Autre découverte importante : l'utilisation des pouvoirs d’Illithid aurait dû avoir des conséquences bien plus fâcheuses sur le déroulement de l'aventure, sans qu'on sache précisément comment. Récemment, un dataminer évoquait aussi une fonctionnalité d'épuisement finalement abandonnée avant la sortie de la version finale. Oui, Baldur's Gate 3 devait donc pu être encore plus riche, mais aussi très différent. Cela ne veut pas forcément dire qu'il aurait été un meilleur jeu, car une mécanique, aussi bonne soit-elle, demande forcément des ressources (humaines, financières...) supplémentaires aux développeurs pour être intégrée et/ou rendue fonctionnelle. Et lorsqu'il s'agit d'une zone additionnelle comme la ville haute, le travail abattu aurait sûrement dû être colossal.