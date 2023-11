Baldur's Gate 3 connaît des difficultés et la version PS5 du jeu semble particulièrement touchée. Une situation préoccupante pour les joueurs de la console de Sony. Que savons-nous exactement ?

Il semble que Baldur's Gate 3, qui se portait bien jusqu'ici, rencontre désormais de sérieux problèmes, surtout pour les utilisateurs de la PS5. Voici les informations disponibles et ce que nous avons appris à ce sujet.

Baldur's Gate 3 fait face à une véritable crise

Les joueurs de Baldur's Gate 3 sur PS5 subissent des soucis de performance dans l'Acte 3 à la suite d'une mise à jour récente. Ce patch majeur, déployé la semaine dernière sur PC et PS5, semble être à l'origine de différents problèmes de performance, en particulier sur la console Sony.

Des utilisateurs signalent que le jeu devient extrêmement lent après cette mise à jour, avec des chargements et des rendus de textures très lents, des PNJ et des personnages qui se bloquent fréquemment, et des crashs réguliers causant la perte de progression dans l'Acte 3. En résumé, c'est une situation désastreuse.

D'autres évoquent "de multiples bugs graphiques", des blocages du jeu. Certains recommandent d'attendre avant de reprendre le jeu dans l'Acte 3, car il devient quasi injouable, avec des personnages qui ne réagissent pas et des commandes de jeu défaillantes. Larian Studios, le développeur du jeu, a été sollicité pour des éclaircissements par plusieurs médias, mais reste pour l'instant sans réponse.

Et pourtant...

C'est vraiment regrettable, car jusqu'à présent, tout semblait aller pour le mieux. Cela inclut notamment l'introduction du FSR 2.2 sur PC. Même sur console, l'optimisation paraissait être en très bon chemin. Les développeurs avaient même déclaré que la version Xbox était prête à être lancée et que le principal problème de performance avait été résolu. Alors, que s'est-il passé ? C'est une situation difficile.

Nous espérons naturellement que ces problèmes seront résolus rapidement. Ce n'est pas la première fois qu'un tel souci survient dans l'Acte 3, qui est d'ailleurs considéré comme un véritable défi d'optimisation pour les développeurs. Dès le lancement sur PC en août, de nombreux joueurs avaient déjà signalé des problèmes.