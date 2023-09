Baldur's Gate 3 ne s'arrête plus. sur PS5, le jeu vient même de faire une prouesse assez incroyable en écrasant la concurrence. Elden Ring, The Witcher 3 et God of War Ragnarok ne font pas le poids.

Baldur’s Gate 3 est un carton, un phénomène même. Le studio Larian a donné tout ce qu’il avait dans ce RPG hors normes et il récolte les fruits de son succès. Historiquement, les petits Belges sont réputés pour leur RPG à succès. L'histoire de leur mutation commence avec Divinity: Original Sin, qui, en plus de redorer le blason d’une licence qui s’était un peu perdue en chemin, met en avant le talent fou du studio lorsqu’il s’agit de créer des univers cohérents, intelligents et d’une justesse incroyable. Divinity: Original Sin 2 est quant à lui la consécration, le jeu qui installe Larian dans le peloton de tête des studios à surveiller de très près. Finalement, les Belges exploseront aux yeux du monde avec Baldur’s Gate 3, suite d’une licence absolument culte. Le savoir-faire de Larian n’est maintenant plus à démontrer, Baldur’s Gate 3 est déjà un monument de 2023, et plus encore, tout le monde le sait.

Un RPG hors normes qui explose la conccurence

Pourtant, l’année a déjà été généreuse en jeux hors normes et en records, Hogwarts Legacy, Zelda: Tears of the Kingdom et maintenant l’excellent Starfield. Baldur’s Gate 3, du haut de son statut de gros jeu sortant d’un early access de plusieurs années, a mis toute la concurrence K.O. Lors de sa sortie officielle sur PC, il s’est littéralement envolé sur Metacritic. Le site est d’une importance capitale pour l’industrie, les studios, les actionnaires et même les joueurs y jettent un œil régulièrement. Alors quand on voit que BG3 a littéralement coiffé tout le monde au poteau et est parti directement se placer dans le top 10 des jeux les mieux notés de tous les temps, devant les derniers Zelda BOTW et TOTK par exemple, ce n’est pas rien.

Baldur's Gate 3 est le nouveau roi de la PS5

Avec une ressortie sur PS5 cette fois, BG3 fait de nouveaux exploits. Sur Metacritic toujours, il est littéralement devenu le jeu le mieux noté de la plateforme avec une note actuelle de 97. Il détrône ainsi Elden Ring et son joli 96, et relègue The Witcher 3 et sa note de 94 à la troisième position au passage. Même son de cloche côté note des joueurs : 8,2 pour Baldur’s Gate 3 contre 7,8 pour Elden Ring. Après, notons qu’il s’agit là que d’une entrée, le jeu n’étant disponible que depuis quelques jours, il n’a pas autant de critiques enregistrées que les autres jeux du classement. Cela étant, vu ce qu’il a réussi à accomplir avec sa version PC, on ne serait pas surpris s’il continuait tranquillement de trôner au sommet du podium.

Et vous alors, avez-vous tenté l’aventure Baldur’s Gate 3 ou êtes-vous plutôt science-fiction avec Starfield ?