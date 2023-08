Baldur's Gate 3 éclipse toutes les sorties du moment et il n'y en a plus que pour lui sur Steam, plateforme sur laquelle le titre a connu un pic de plus de 875 000 joueurs connectés en simultané. Une performance aussi exceptionnelle que son évaluation sur OpenCritic, qui en fait tout simplement le jeu le mieux noté de tous les temps. Tout cela rend les possesseurs de PS5 plus qu'impatients de découvrir le RPG de Larian Studios le 6 septembre prochain. Ça tombe bien, puisqu'une excellente nouvelle vient d'être annoncée avant son arrivée.

Bonne nouvelle pour les joueurs PS5 qui attendent Baldur's Gate 3

Vous n'êtes pas sans savoir qu'un jeu peut peser très lourd et par conséquent demander plusieurs heures d'installation si on ne possède pas la fibre. Cela peut s'avérer frustrant lorsqu'il faut attendre pendant très longtemps avant de profiter d'un titre le jour de sa sortie. Heureusement, beaucoup de AAA proposent désormais un pré-téléchargement un peu avant le lancement qui assure de pouvoir jouer « day one ». Ça sera le cas de Baldur's Gate 3 sur PS5, là où les joueurs PC avaient été privés d'une telle fonctionnalité au lancement du jeu.

Les joueurs qui ont précommandé l'édition Digital Deluxe sur PS5 pourront installer Baldur's Gate 3 à partir du 31 août à 18h afin de profiter de leur accès anticipé dès le 2 septembre à la même heure. Pour le commun des mortels qui se contentera de l'édition standard, il faudra patienter jusqu'au 4 septembre à 18h pour pré-télécharger la version classique du jeu, qui sera accessible deux jours plus tard à la même heure. Rappelons que la version PC du jeu pèse environ 122 Go (et qu'il est recommandé d'avoir 150 Go d'espace disque libre), ce qui laisse penser que Baldur's Gate 3 pèsera à peu près aussi lourd sur PS5, si ce n'est plus compte-tenu des mises à jour déployées depuis le lancement. La possibilité de le pré-télécharger devrait donc épargner bien des galères aux joueurs PS5 les plus impatients ou au débit faible.

Une version PS5 aux petits oignons ?

L'autre bonne nouvelle, c'est que sur PS5, Baldur's Gate 3 arrivera avec toutes les mises à jour déjà déployées pour la version PC, comme l'expliquait Larian Studios récemment. Et de ce côté-là, on peut dire que les développeurs ne chôment pas depuis la sortie. Après avoir corrigé un gros problème de sauvegarde particulièrement handicapant, Larian prévoit de lancer prochainement un énorme patch avec plus de 1000 correctifs et ajustements, en plus de l'intégration d'une nouvelle fonctionnalité qui permet de changer d'apparence. Cette option est particulièrement demandée par la communauté depuis le lancement et voir que les développeurs sont à l'écoute est une bonne chose. Même si Baldur's Gate 3 semble davantage destiné au public PC, son immense succès pourrait attirer de nombreux joueurs PS5 en septembre prochain.