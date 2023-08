Baldur's Gate 3 était attendu comme un très bon jeu, un indispensable de cette année. Tout prouve que le RPG de Larian Studios est bien plus que cela. Son pic de plus de 875 000 joueurs sur Steam, mais aussi son évaluation sur OpenCritic qui en fait tout simplement l'œuvre la mieux notée de l'histoire de la plateforme l'illustrent parfaitement. Malheureusement, il existe deux types de joueurs dans ce monde : ceux qui profitent d'un jeu et ceux qui profitent de son succès pour s'en mettre plein les poches en bafouant toute morale.

Le Collector de Baldur's Gate 3 déjà en vente à des prix astronomiques

Comme beaucoup de jeux qui sortent sur le marché, Baldur's Gate 3 était vendu dans plusieurs éditions différentes. Parmi elles, un Collector vendu au prix de 259,99 € sur le site officiel du studio. Celui-ci comprend un code du jeu, un artbook, un diorama, une figurine ou encore une carte en tissu. Les fans inconditionnels de la licence ont donc des raisons parfaitement légitimes de craquer pour cette édition collector généreuse, tout comme ceux qui ont découvert le jeu sur le tard grâce au bouche à oreille auquel BG3 doit une partie du succès de son lancement.

Le problème, c'est que certaines personnes mal intentionnées en sont conscientes et revendent déjà le produit à des sommes exorbitantes. Sur eBay, on trouve le Collector de Baldur's Gate 3 proposé par des particuliers à plus de 1000€ avec des sommets atteignant presque les 2000€ et parfois elles ne contiennent même pas le code du jeu. Une pratique malheureusement trop courante et qui a connu sa triste apogée lorsque la PS5 n'était pas encore disponible en stock suffisant pour tous les joueurs. En plus, il est très étonnant de voir que les scalpers font déjà monter les enchères alors que le Collector est encore disponible officiellement à 259,99 €. Un conseil, pour faire des économies, passez d'abord par ce moyen-là pour vous le procurer.

Un Collector aussi disponible sur PS5

Rappelons que les joueurs PS5 pourront aussi profiter de Baldur's Gate 3 ainsi que de cette précieuse édition exactement au même tarif. Sur la console de Sony, le titre sortira le 6 septembre et ceux qui bénéficient d'un early access pourront se lancer dès le 2 du mois. Pour vous assurer de pouvoir en profiter dès que possible, pensez à bien à pré-télécharger le RPG, surtout si vous ne disposez pas d'une bonne connexion Internet. Ensuite, à vous les nombreuses heures de combat, de dialogues et de plaisir, en espérant que des bugs et des plantages ne viennent pas nuire à votre expérience de jeu. C'est malheureusement ce qui arrive à de nombreux joueurs PC ces dernières heures, mais ils peuvent compter sur la grande réactivité de Larian Studios, qui se montre très à l'écoute de sa communauté depuis le lancement.