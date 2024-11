Le temps passe à une vitesse folle. Cela fait déjà plus d’un an que Baldur’s Gate 3 a été un véritable raz-de-marée. Les 20 longues années d’espoir ont payé et Larian Studios a réussi l’impossible : surpasser toutes les attentes de la communauté. Le phénomène était inarrêtable, le CRPG raflant presque tous les honneurs à chaque cérémonie. Pas question en revanche pour les équipes de se renfermer dans ce qu’on attend d’eux. Baldur’s Gate 4 passera entre d’autres mains, quand le studio belge s’affaire sur deux jeux différents. D’ici là, une partie des effectifs se consacre toujours au suivi du jeu et justement une nouvelle mise à jour un peu particulière est arrivée.

Le patch PS5 Pro de Baldur's Gate 3 disponible

Ce ne sont pas les patchs de BG3 qui ont manqué cette année. Même une année plus tard, les Belges n’ont de cesse de perfectionner l’expérience du CRPG et d’y ajouter des nouveautés. Quelques fonctionnalités manquent encore à l’appel, à l’instar du mode photo, mais les plus demandées sont maintenant intégrées. Le patch 7 de Baldur’s Gate 3 en est la preuve, avec l’implémentation du support des mods, qui permet aux joueurs toutes les folies aussi bien sur PC que consoles. La nouvelle mise à jour déployée ce 7 novembre 2024 n’est en revanche réservée qu’à certaines personnes. Avec toute l’actualité du jour, il ne vous a sans doute pas échappé que la PS5 Pro est de sortie. Les jeux se parent petit à petit de leur patch et c’est au tour de Baldur’s Gate 3 de déployer le sien.

Ce nouveau patch apporte donc quelques modifications aux modes Qualité et Performance pour celles et ceux qui ont craqué pour la PS5 Pro, et corrige quelques bugs liés au multijoueur pour tout le monde. Voici sans plus attendre l’ensemble des améliorations apportées par ce patch de Baldur’s Gate 3 :

Améliorations sur PS5 Pro



Sur PS5 Pro : le mode Qualité tourne désormais en 4K native (2160p) à 30fps

Sur PS5 Pro : le mode Performance passe désormais de 1440p à 2160p avec 60fps

Le mode écran partagé sur PS5 Pro offrira désormais soit 30 ou 60 fps selon si le mode Qualité ou Performance est choisi

Problèmes et crash

Résolution d’un souci sur PS5 qui vous empêchait de télécharger ou de suivre des mods quand vous rejoigniez une partie multijoueurs où les mods étaient activés.

Source : Larian