Baldur's Gate 3 fête sa sortie officielle sur PS5 avec un bon gros patch. Quoi de mieux pour commencer qu'une mise à jour améliorant le visuel pour certains joueurs tout en corrigeant des bugs gênant ? En plus, il y a de petites surprise à la clé pour celles et ceux qui aiment les romances. Oui, vous allez ENFIN pouvoir vous adonner à l'amour vache avec l'un des personnages les moins aimables du jeu. Et pour de bon cette fois !

Un nouveau petit patch pour Baldur's Gate 3

Larian ne chôme pas, le studio ne prend pas le temps de se reposer et enchaîne les patchs à tour de bras. Il n'y a pas si longtemps que ça Baldur's Gate 3 avait déjà reçu une très grosse mise à jour histoire d'améliorer certains points tout en corrigeant pas mal de petits et moyens bugs au passage. Une fois encore, la mise à jour corrige plusieurs plantations plus ou moins graves, elle améliore surtout le visuel sur PS5, mais que pour les utilisateurs du HDR. Ce dernier, un peu cassé jusqu'ici, a été corrigé. A noter également la résolution d'un problème qui empêchait de profiter pleinement d'une romance avec l'un des personnages les moins sympas du jeu. On ne spoilera pas, on vous laisse le choix d'aller voir les notes de patch ci-dessous si vous souhaitez tout savoir.

Notes de patch de BG3 sur PS5 et PC

Moments forts du patch Correction d'un bug qui empêchait les joueurs d'accéder à de nombreuses lignes de dialogue de Minthara et d'approfondir la relation.



Commentaires des développeurs : « Ce correctif corrige un bug qui bloquait l'accès à certaines lignes de dialogue de Minthara, notamment les commentaires de vos compagnons sur votre décision de sortir avec l'impitoyable paladin du Serment de vengeance. Si l'approbation est suffisamment élevée, votre romance avec Minthara progressera dans l'Acte 3. Cela débloquera plusieurs nouveaux dialogues vous permettant d'explorer et d'approfondir votre relation, et de découvrir plus de détails sur l'histoire de Minthara. En plus des nombreuses lignes de dialogue interactives, de nombreuses autres lignes vocales non interactives sont disponibles avec Minthara en tant que partenaire romantique. Minthara n'est pas la seule à avoir de nouvelles choses à dire. Les autres compagnons du groupe feront des commentaires sur la relation et pourront même se retrouver du mauvais côté de Minthara (il n'y a pas de bon côté, nous l'avons bien cherché) s'ils ont leurs propres relations amoureuses avec vous. Et Minthara ne restera pas silencieuse si vous vous éloignez d'elle. »

Crashs et bugs Correction de l'impossibilité de parler aux PNJ ou aux membres du groupe parce que le jeu pensait que vous étiez encore dans un dialogue. Correction d'un crash rare qui se produisait lorsque des personnages éloignés s'approchaient du groupe. Correction d'un crash qui se produisait lorsqu'un garde répondant à un crime créait une invocation (par exemple, un élémentaire) et que vous fuyiez le combat ou étiez neutralisé sans tuer l'invocation.



PS5 uniquement Correction d'un problème entraînant l'arrêt de l'audio du jeu sur PS5. Correction de problèmes graphiques sur les téléviseurs HDR lorsque l'étalonnage du niveau de noir HDR était réglé sur 0. Correction d'un crash survenant lors de l'ouverture du clavier à l'écran.



Performances générales de Baldur's Gate 3 Correction d'une fuite de mémoire lors de la création et de la destruction de nombreux objets.



Multijoueur Amélioration des performances lors du passage d'un onglet de feuille de personnage à l'autre en écran partagé. Correction de l'écran partagé ne fonctionnant pas correctement lorsqu'un client ayant déjà activé l'écran partagé rejoint une partie multijoueur. Correction des avatars renvoyés qui ne s'affichent pas correctement dans la collection de Withers si l'hôte est au camp et regarde déjà à l'intérieur. Correction des personnages disparaissant parfois en écran partagé lorsque le client se reconnecte après s'être déconnecté en écoutant un dialogue. Les clients qui rejoignent une partie multijoueur dans laquelle un avatar a été renvoyé dans la collection de Withers pourront désormais récupérer cet avatar au lieu d'avoir à en créer un nouveau. (Ce bug se produisait lorsque le client quittait la session et qu'un autre joueur sélectionnait l'avatar de ce client au milieu du dialogue de renvoi au camp).



Gameplay Les PNJ marchands conserveront désormais leur côte d'approbation des avatars et des compagnons même après avoir été renvoyés. Correction du fait que l'Empereur ne meurt pas et ne déclenche pas le script de fin de partie si vous le mettez à 0 HP et hors combat dans le plan astral. Correction de l'impossibilité de parler à Minthara au camp si vous l'avez renvoyée en dehors du camp. Correction de la montée en niveau qui ne fonctionnait pas comme prévu si vous montiez en niveau pendant que la partie est sauvegardée.



Interface Correction du texte coupé dans le titre des fenêtres contextuelles du didacticiel. Correction de la coupure des invites de boutons sur l'écran des paramètres multijoueur en écran partagé. Correction de certaines interfaces utilisateur qui ne se mettaient pas à jour lors de la sauvegarde, ce qui faisait, par exemple, que l'inventaire de Ombrecoeur apparaissait vide lorsque vous la recrutiez sur la plage. Correction du nombre de têtards dans le menu radial sur la manette.



Contrôle à la manette Correction du blocage des personnages lorsque le paramètre de sélection du stick analogique est réglé sur le stick gauche et que vous faites tourner le stick en rond jusqu'à la butée.