Le patch 6 de Baldur's Gate 3 a apporté des changements attendus par les joueurs, mais aussi et comme souvent, un lot de désagréments. Et comme toujours, Larian Studios est le front pour corriger le plus de problème possibles rapidement, et plusieurs petites mises à jour ont déjà été déployées. Le chantier reste important puisque l'équipe promet de s'attaquer à d'autres soucis, mais pour patienter, un hotfix 19 est en ligne. Que certains se tiennent également prêts à accueillir une énorme nouveauté.

Un nouveau patch hotfix 19 pour Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 est un jeu ultra ambitieux, massif, et ça s'accompagne forcément de problèmes en tous genres. C'est inévitable à la vue de la complexité des jeux actuels, mais l'important, c'est qu'ils soient réglés pour ne pas gâcher l'expérience des joueurs. Et sur ce point, Larian Studios est non seulement très à l'écoute de sa communauté, mais également très réactif. Deux jours seulement après le hotfix 18, l'update 19 de Baldur's Gate 3 est disponible au téléchargement. Comme les précédents, c'est un plus petit patch, mais qui corrige tout de même des bugs, glitchs et plantages.

Par exemple, les joueurs Xbox Series X|S ne devraient plus avoir du mal avec les invitations multijoueur pour jouer à plusieurs. Les développeurs indiquent aussi avoir résolu le plantage lors du chargement de sauvegardes moddées Baldur's Gate 3 sur PC. Les performances pouvaient chuter lors d'un troc en mode Honneur, mais un correctif a été apporté avec cet hotfix 19. Certaines lignes de dialogue qui pouvaient sauter, lorsque le Poing enflammé essaye de forcer l'entrée de l'auberge de Repos Waukyne ou durant un échange avec la porte parlante de la demeure de Tatie Ethel, sont rétablis. Vous pouvez retrouver les notes complètes de l'hotfix 19 avec tous les détails sur le site de Baldur's Gate 3.

Les mods bientôt sur PS5 et Xbox Series X|S

Maintenant qu'on a évoqué le mini-patch 19 de Baldur's Gate 3, place à l'annonce que tout le monde attend, en particulier un public. Larian Studios travaille bien sur le support officiel multiplateforme des mods pour la PS5 et les Xbox Series X|S. C'est le directeur de la publication qui a vendu la mèche sur cette nouveauté. Néanmoins, il n'y a pour l'instant aucune fenêtre de sortie. La seule certitude est que ça arrive dans le courant de l'année.

Habituellement, nous ne parlons pas de certains choses avant qu'elles ne soient prêtes. Mais comme vous l'avez peut-être lu, nous faisons cette fois une exception. Nous échafaudons un plan solide, et multiplateforme, pour la prise en charge des mods. Ce sera disponible plus tard dans l'année. Nous aimons notre communauté de moddeurs et nous voulons la soutenir. Ca arrive. Nous avons un système, mais il a besoin d'être testé, ce qui requiert du travail. Nous sommes enthousiastes. Mais je comprends que ça craint quand les mods ne fonctionnent plus lors de mises à jour du jeu. Nous allons donc entamer des discussions avec la communauté de moddeurs. Directeur de la publication pour Larian Studios via X.

Les joueurs PS5 et Xbox Series X|S auront donc le droit aux mods sur Baldur's Gate 3 dès cette année.