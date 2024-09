Alors que Larian Studios s'attèlera bientôt à leurs deux nouveaux jeux, le suivi de Baldur's Gate 3 continue jusqu'au bout. Même si les développeurs seront très occupés sur des projets inédits, qui seront des RPG sur des licences inédites créées par leurs soins, d'autres mises à jour verront le jour. L'immense patch 7 est là depuis quelques heures, sur PC du moins, et le studio a une autre surprise qui devrait plaire à la communauté. Vous n'allez pas être contraints et forcés de « ruiner » vos parties.

Une option cachée pour le patch 7 de Baldur's Gate 3

Ça y est ! Le colossal patch 7 de Baldur's Gate 3 est enfin arrivé sur PC après une phase de test en circuit fermé. En revanche désolé pour les joueurs PS5, Xbox Series X|S et Mac, mais le déploiement se fera en décalé. Il n'y a pas de date, mais ce sera disponible au cours du mois prochain sur toutes ces plateformes. Comme vous le savez, cette énorme mise à jour, qui pèse tout de même 10Go, inclut l'outil des mods. Désormais, les fans vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination et modifier le jeu. On devrait donc voir des améliorations visuelles ou encore des mods qui permettent de rester avec tel ou tel personnage durant toute l'aventure, d'ajouter des races, des sorts et plus encore.

Malgré les tests effectués, ce patch 7 de Baldur's Gate 3 n'est pas totalement au point. Par exemple, la mise à jour peut poser des problèmes si vous êtes sur Mac ou que vous utilisez la fonctionnalité de cross-save. Une option qui permet de jouer sur plusieurs plateformes en rapatriant sa progression. Pour ne léser personne, Larian Studios a implémenté une « branche bêta du patch 6 ». « Vous n'êtes pas encore prêt à jouer au patch 7 ? Nous mettons à disposition une branche bêta du patch 6 pour ceux qui veulent donner plus de temps aux créateurs pour mettre à jour leur mods, continuer à jouer en multijoueur sur PC ou à faire utiliser la fonctionnalité cross-save console ».

Comment revenir en arrière et ne pas jouer avec le patch 7 ? Vous avez juste à suivre ces manipulations :

Faites un clic droit sur Baldur's Gate 3 dans votre bibliothèque Steam

Allez sur « Propriétés », puis « Betas »

Enfin séléctionnez « release_patch6_hf9 »

Source : compte officiel Baldur's Gate 3 via X.