Larian Studios a déjà déployé le Patch 7 pour Baldur’s Gate 3 sur PC. Mais cette mise à jour majeure, est désormais aussi disponible sur consoles et Mac, et elle est remplie de nouvelles fonctionnalités, de corrections de bugs, et d'améliorations. Pour les fans, c'est une véritable évolution du jeu, avec notamment l’ajout de cinématiques "maléfiques", des améliorations du gameplay et du support officiel pour les mods. C'est énorme !

Cinématiques pour méchants et gestionnaire de mods pour Baldur's Gate 3 pour tout le monde

Vous aimez jouer les méchants ? Le Patch 7 est fait pour vous. Cette mise à jour qui est maintenant dispo pour tous introduit 13 nouvelles cinématiques qui offrent des fins inédites pour les joueurs ayant choisi une voie sombre. Que vous ayez succombé à la tentation du pouvoir absolu ou que vous ayez simplement semé le chaos, ces nouvelles séquences vous montreront les conséquences de vos choix les plus cruels.

L’une des grandes nouveautés de ce patch est le gestionnaire de mods intégré au jeu. Désormais, les joueurs peuvent créer, installer et gérer des mods directement depuis Baldur’s Gate 3. Cela rend le modding beaucoup plus simple et accessible. Les consoles recevront également cette fonctionnalité dans une mise à jour future. Pour les fans de personnalisation, cette nouveauté ouvre un champ de possibilités encore plus large.

Avec cette mise à jour, Larian Studios introduit un nouveau système de gestion des mods qui devrait assurer la compatibilité des mods, même après les patchs. Cependant, comme toujours avec les mises à jour, certains mods tiers pourraient temporairement devenir incompatibles. Les créateurs de mods auront besoin d'un peu de temps pour adapter leurs créations. Heureusement, grâce aux efforts de la communauté, notamment le créateur du Script Extender, la plupart des mods resteront fonctionnels.

Améliorations du mode écran partagé et des combats

Les améliorations ne s'arrêtent pas là. Le mode écran partagé a été complètement revu. Maintenant, quand les personnages se rapprochent, les deux parties de l’écran se fusionnent automatiquement, offrant une meilleure expérience visuelle. De plus, des actions légendaires supplémentaires ont été ajoutées, comme la capacité "Grasping Appendage" de Malus Thorm, rendant les combats en mode "Honour" plus stratégiques et intenses.

Le Patch 7 n’est pas seulement une mise à jour cosmétique. De nombreuses optimisations de performance ont été réalisées, particulièrement dans les zones densément peuplées comme la Ville Basse. Le jeu a également reçu de nombreuses corrections de bugs, résolvant des problèmes liés aux sauvegardes, aux objets d’inventaire et aux crashs qui survenaient dans certaines situations. Avec ces améliorations, l’expérience de jeu sera plus fluide et agréable pour tous les joueurs.

Progression interplateforme et multijoueur

La progression interplateforme (crossplay) n’est pas encore disponible, mais elle est en cours de développement. C'est une fonctionnalité très attendue qui arrivera dans une prochaine mise à jour. Même si Patch 7 de Baldur's Gate 3 est une mise à jour conséquente, ce n'est pas la fin. Larian Studios a annoncé que d’autres nouveautés sont en préparation, comme un mode photo et le tant attendu crossplay. Cependant, la conclusion de Baldur’s Gate 3 approche. Lors du PAX West, Swen Vincke, directeur du jeu, a déclaré que l'équipe se prépare à se concentrer sur leur prochain projet. Mais avant de tirer le rideau, ils nous réservent encore quelques surprises.

Source : Larian