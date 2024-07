Larian ne compte pas revenir en arrière et va mettre fin au suivi de Baldur's Gate 3 dans les prochains mois. Avant de refermer cette page importante de leur histoire, le studio met les bouchées doubles pour offrir un beau cadeau d'ici peu. En septembre, le jeu sera transformé à jamais avec le patch 7 qui inclut l'outil de modding. Les joueuses et joueurs pourront alors faire leur popotte et s'approprier ce monument du RPG. Mais les développeurs mettent aussi les mains dans le cambouis pour implémenter d'autres nouveautés, avec une belle surprise.

Un nouveau compagnon et bien plus dans Baldur's Gate 3

La future mise à jour de Baldur's Gate 3 arrive enfin ! Comme indiqué par Larian Studios, cette update comprendra l'outil de modding. Au lancement de cette fonctionnalité, la communauté pourra ainsi modifier les dés, l'interface, des objets, y compris de l'équipement (armes, armures), des cosmétiques (cheveux, barbes...), créer de nouvelles variantes de classes et sous-classes voire des races, ou encore appliquer des améliorations pour le gameplay. Mais ce n'est pas tout.

Le patch 7 de Baldur's Gate 3 comportera aussi des correctifs pour les personnages d'Origine, des changements pour les combats du mode de difficulté Honneur ou pour le Dark Urge, de nouvelles cinématiques, ainsi qu'une révision de l'écran partagé, entre autres. Une fois l'update installée, lorsque vous jouerez en co-op, les deux écrans scindés fusionneront au moment où les deux personnages se rapprochent.

Mais l'une des plus grosses surprises avec cette mise à jour 7 de Baldur's Gate 3, c'est l'introduction d'un personnage apprécié en tant que compagnon. « Nous avons également permis à une certaine barde de rejoindre le groupe en tant que personnage jouable s'il y a un emplacement de libre, temporairement, bien sûr » a teasé Larian Studios. Cette barde mystérieuse, c'est la très appréciée Alfira, comme confirmé par les développeurs auprès de The Gamer.

Alfira est un PNJ rencontré dans l'Acte 1, à Emeral Grove, sur une falaise alors qu'elle essaye de composer une chanson. Un ajout temporaire ? Dans l'absolu, oui, en raison d'événements. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que la communauté de Baldur's Gate 3 aura les outils à disposition pour customiser le jeu, et il n'est pas improbable que des petits malins trouvent une solution pour garder Alfira à leurs côtés.

Crédits : Larian Studios.