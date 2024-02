Baldur’s Gate 3 s’est imposé comme l’une des meilleures surprises de 2023. Le CRPG peut se targuer d’avoir réussi à ouvrir un genre jugé de niche à un tout nouveau public. Un engouement qui se retrouve également chez les critiques, le dernier bébé de Larian Studios amassant encore aujourd’hui les titres de GOTY 2023 lors de remises de prix les plus prestigieuses. La dernière en date : les DICE Awards qui se sont tenus dans la soirée du 15 février 2024. Plus rien ne semble l’arrêter même six mois après sa sortie, et les développeurs ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Le suivi du jeu se poursuit avec une sixième grosse mise à jour. On l’attendait pour la Saint-Valentin, elle arrive finalement aujourd’hui.

Le patch 6 de Baldur's Gate 3 est là

La sixième mise à jour majeure de BG3 est arrivée. Un patch 6 que beaucoup de joueurs espéraient voir débarquer pour la fête des amoureux compte tenu du contenu qui avait teasé par Larian Studios. Parmi les changements les plus demandés, de nouvelles animations pour les baisers entre nos héros. Le studio avait donné quelques exemples avec notamment Lae'Zel et Ombrecoeur, ou encore Gale qui se fait complètement dominer par Astarion (ce qui n’est pas choquant en soi). C’est finalement en ce 16 février février 2024 que les développeurs ont décidé de déployer cette nouvelle update. Il s’agit une nouvelle fois d’un gros bébé de 21 Go, qui apporte des milliers de correctifs et d’améliorations en tout genre.

Ce patch 6 de Baldur’s Gate 3 apporte donc de nouvelles animations romantiques, avec une emphase sur le pluriel. Chaque compagnon aura désormais des animations personnalisées qui reflètent davantage leurs personnalités. Elles seront plus aléatoires afin de varier les plaisirs et oui, elles s'adaptent aux Tav de tout gabarit et taille. Les cinématiques du endgame ont elles aussi subis quelques changements afin de mieux refléter le lien qui vous uni à l’élu de votre coeur. Vos compagnons auront de nouvelles animations par défaut lorsque vous vaquez à vos occupations au camp. Karlach devrait continuer de danser et Astarion de bouquiner, mais les autres ont visiblement trouvé d’autres occupations entre-temps. Au rayon des petits changements, Ombrecoeur réagira désormais quand vous vous asseyez sur le tabouret à côté d'elle dans le camp. Sa réplique dépendra évidemment de votre relation avec elle.

Quelques nouveautés au rendez-vous

L’une des nouveautés majeures concerne justement nos alliés et la gestion du groupe. Finis les allers-retours entre le membre que l’on souhaitait laisser au camp et celui que l’on voulait embarquer avec nous dans nos aventures. Avec le patch 6 de Baldur’s Gate 3 tout se fera plus rapidement. Désormais, il suffit d’aller tailler la causette avec le compagnon que l’on veut ajouter à son équipe et une option permettra directement de choisir qui on veut évincer. Les trydarders ne seront pas en reste, puisque de nouvelles actions légendaires ont également été ajoutées pour les boss dans le mode Honneur. Autant dire que cela va pimenter encore un peu plus leurs parties et surtout les rendre plus difficiles.

Autre amélioration grandement réclamée, les dialogues qui se déclenchent automatiquement mettront désormais en vedette votre avatar. Plus besoin de recharger la partie parce que Lae'Zel vous a emboité le pas et se retrouve à devoir négocier au nom du groupe. Vos camarades arrêteront enfin d'avoir le « syndrome du personnage principal », quand c'est clairement vous la star de cette aventure. En parlant d'elle, vous pourrez désormais rejoindre son combat contre Vlaakith, même si vous n'êtes pas un ou une gith. La seule condition sera d'avoir entamé une relation romantique avec elle.

Des changements en pagaille avec le patch 6 de Baldur's Gate 3

Autre petit changement, vous pouvez désormais personnaliser la difficulté de votre partie via le mode dédié, sauf si vous avez choisi le mode Honeur évidemment. Autrement dit, vous pourrez ajuster certains éléments de gameplay à votre convenance quand bon vous semble. Aussi si vous décidez de faire un long repos en ne vous remplissant le ventre que d’alcool, attendez-vous à un malus de 10 tours à votre réveil, histoire de prendre le temps de bien décuver.

Comme à chaque nouveau patch majeure de Baldur's Gate 3, Larian Studios rappelle que les mods ne sont toujours pas officiellement supportés et peuvent provoquer quelques soucis. Si vous rencontrez des problèmes après l'installation de la mise à jour, pensez à les désinstaller temporairement pour vous si cela persiste. Vous retrouverez la liste complète des changements en anglais ici, mais nous continuerons d'éditer cet article avec les points importants. C'est un gros pavé, alors laissez-nous un peu de temps.