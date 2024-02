Plus de six mois après sa sortie, Baldur’s Gate 3 continue d’attirer les foules. Nombreux sont les aventuriers qui continuent d’explorer Faerûn en essayant de nouveaux personnages, classes ou des embranchements différents. Il faut dire que la rejouabilité du CRPG est aussi dantesque que les ambitions de ses créateurs. Justement, les développeurs sont réputés pour leur suivi quasi-exemplaire de ses productions et la première mise à jour importante de l’année arrivera cette semaine dans Baldur’s Gate 3. Notre petit doigt nous dit qu’elle arrivera à temps pour la fête des amoureux au vu des nouvelles animations qui arrivent, mais il n’y a pas que l’amour dans la vie. Preuve en est, Larian Studio a confirmé le déploiement de plusieurs changements réclamés.

Des changements attendus pour le patch 6 de Baldur's Gate 3

Presque sept mois après sa sortie, BG3 continue de s’améliorer. Larian Studios fait régulièrement des petites retouches sur son œuvre à la l’aide de hotfix qui s’attaquent principalement à des bugs et problèmes en tout genre plus urgents ou qui peuvent être réglés rapidement. Le plus croustillant, ils le gardent pour ses mises à jour majeures. Le patch 6 de Baldur’s Gate 3 sera le premier déployé cette année et il semblerait que le studio belge n’a pas chômé. Avec un poids de plus de 21Go et plus de 150 Go d’espace requis sur votre SSD, autant dire que cette update s’annonce encore une fois massive.

Elle contiendra en outre de nouvelles animations pour les romances et notamment les baisers, histoire d’aller de pair avec la Saint-Valentin, mais aussi pour les personnages qui restent inactifs au camp. Oui, Karlarch aura peut-être une nouvelle danse pour nous. Les développeurs en profiteront évidemment pour apporter quelques changements bienvenus du côté du gameplay. Dans un post X publié dans la soirée du 13 février 2024, ils ont par exemple confirmé que le processus pour changer les membres de son groupe sera moins fastidieux.

La star ce sera vous

Actuellement, il faut aller parler à une personne dans son équipe, lui demander de partir, puis traverser le camp pour aller demander à son remplaçant de vous rejoindre. Ça appartiendra au passé avec le patch 6 de Baldur’s Gate 3. Désormais, il vous suffira d’aller voir la personne que vous souhaitez intégrer à votre équipe et une option s’affichera directement pour renvoyer quelqu’un d’autre au camp.

Autre changement plus que bienvenu : votre personnage sera désormais la star. Finis les projecteurs qui se braquent sur l’un de vos camarades parce qu’il a eu la malheur de vous emboîter le pas juste avant une cinématique. Avec cette sixième mise à jour majeure, le jeu priorisera maintenant le personnage que vous incarnez lors des scènes qui se déclenchent automatiquement. Ça évitera qu’un compagnon non charismatique tente de vous sortir d’une mauvaise passe. Les passifs Grands coups de bouclier et Représailles en puissance ont par ailleurs été corrigés et fonctionneront désormais correctement. Pour rappel, le patch 6 de Baldur's Gate 3 arrivera cette semaine sur PC, PS5 et Xbox Series. Il sera disponible plus tard pour les joueuses et les joueurs Mac.