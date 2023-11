La cinquième grosse mise à jour de Baldur’s Gate 3 arrivera très prochainement et il semblerait qu’on ne soit pas au bout de nos surprises. Cela pourrait être le patch le plus colossal à ce jour.

Déjà trois mois que Baldur’s Gate 3 a pris tout le monde de court en démocratisant un genre considéré comme « niche » auprès du grand public. Un véritable succès critique et commercial inattendu pour le studio, mais il ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. Larian n’a eu de cesse de mettre à jour son bébé depuis son lancement, que ce soit à grand renfort de mises à jour majeures comme de hotfix pour régler les problèmes les plus urgents. Le patch 5 sera déployé cette semaine et il s’annonce encore plus massif que ce que l’on pensait.

Le patch 5 de Baldur's Gate 3 s'annonce massif

Baldur’s Gate 3 se prépare à recevoir des améliorations importantes. Chaque mise à jour majeure apporte son lot d’améliorations, d’optimisation et de nouveautés. Les développeurs ont déjà donné un avant-goût de ce à quoi les joueurs pouvaient s’attendre. Des câlins platoniques, des bisous pour Astarion et le reste des compagnons, un nouvel épilogue et la fin des problèmes techniques dus à vos crimes et vols que le jeu n’oublie pas. À cela s’ajoute une meilleure optimisation rendue possible grâce au travail du studio sur les versions Xbox Series, lui ayant permis de trouver de nouvelles solutions pour renforcer les performances de Baldur’s Gate 3. Mais il faudra visiblement s’attendre à bien plus que tout ça avec le patch 5.

Le directeur du jeu promet en effet que cette mise à jour est le fruit d’un travail acharné et de l’amour de l’équipe et qu’il proposera « quelques surprises » encore non dévoilées. « Il contient plein de bonnes choses » a-t-il ajouté, comme si un nouvel épilogue tant réclamé ne suffisait pas à faire grimper l’impatience des fans. Le directeur de Larian, Michael Douse, y est aussi allé de son teasing se disant fier des changements qui seront déployés avec le patch 5 de Baldur’s Gate 3. Il semblerait qu’on puisse s’attendre à des correctifs particulièrement attendus et des fonctionnalités demandées. Le mode photo peut-être ?

L’optimisation de l’acte 3 semble clairement l’une des pierres angulaires de cette mise à jour, « mais peut-être l'une des choses les moins excitantes du patch 5. Ça vous donne idée de ce qui vous attend », a-t-il ajouté. Rendez-vous dans quelques heures voire jours pour découvrir quelles surprises l’équipe nous a réservées pour parfaite l'expérience de Baldur's Gate 3.