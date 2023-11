La cinquième mise à jour majeure de Baldur's Gate 3 est arrivée. Elle apporte beaucoup de changements, d’améliorations et des nouveautés demandées. On vous résume tout ça.

Baldur’s Gate 3 a dépassé absolument toutes les attentes. Après un travail acharné pendant six ans, Larian Studios a enfin récolté le fruit de son travail. Le lancement sur PC a battu tous les records et celui sur PS5 lui a permis de se hisser au sommet des jeux les mieux notés sur la plateforme, volant la tête de peloton à Elden Ring et The Witcher 3. Le studio belge ne se repose pas pour autant sur ses lauriers, avec l’arrivée du jeu sur Xbox Series prévue dans quelques jours. Et après quatre patchs majeurs, il poursuit aussi ses efforts pour améliorer l’ensemble des versions de Baldur’s Gate 3. Une nouvelle mise à jour est maintenant disponible au téléchargement.

Le patch 5 de Baldur's Gate 3 apporte de nombreuses nouveautés

Trois mois après sa sortie d’early access, Baldur’s Gate 3 continue de s’améliorer. Larian Studio continue de bûcher pour parfaire celui qui s’est imposé comme l’un des meilleurs RPG de l’année, si ce n’est le meilleur, en prenant en compte les retours des joueurs. De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, mais il arrive parfois que des bugs s'ajoutent à l’équation. Le patch 4 a en effet apporté quelques soucis techniques supplémentaires affectant à nouveau les performances de BG3. En cause ? Le jeu mémorisait ad vitam aeternam vos crimes et vols, même s’ils étaient passés inaperçus. Ce souci est désormais corrigé avec le déploiement de la mise à jour 5 de Baldur's Gate 3 en ce 30 novembre 2023, attention c'est un gros morceau de 30 Go.

Ce patch massif s’attaque également aux divers soucis de performance, notamment lors de l’acte 3. Larian a admis que son travail sur la version Xbox Series lui a permis de trouver de nouvelles façons d’optimiser encore plus le jeu. Désormais tous les joueurs vont pouvoir en profiter, quelle que soit leur plateforme. Côté nouveautés, le patch 5 de Baldur’s Gate 3 ajoute de nouveaux épilogues jouables se déroulant six mois après les événement du jeu et où vous pouvez prendre des nouvelles de vos compagnons, s'il vous en reste encore. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu parvenir jusqu'à cette réunion, des cinématiques inédites ont également été ajoutées. Dans son communiqué, le studio explique que ce « dernier adieu » a été un exercice plus que complexe, demandant d'écrire 3 589 lignes lignes de dialogues supplémentaires.

Deux nouveaux modes de jeu

Deux nouveaux modes de jeu ont également été ajoutés. Le mode Honneur, où les ennemis sont plus redoutables que jamais et où vous n'avez qu'une seule sauvegarde. En d'autres termes Baldur's Gate 3 devient encore plus difficile en combat et hors combat grâce à plus de 30 nouvelles modifications à tous les affrontements grâce au système d'Action légendaire. Les boss risquent clairement de prendre les joueurs les plus expérimentés au dépourvu avec de nouvelles actions et par conséquent des rebondissement inattendus pour toutes les batailles majeures du jeu. Les points d'inspiration deviennent également plus précieux que jamais. Celles et ceux qui parviendront à venir à bout du mode Honneur seront gratifiés du très convoité D20 d'or.

De l'autre côté, le mode Personnalisé, qui permet à chaque joueur de choisir son type d'expérience, pour la rendre encore plus punitive ou l'inverse. Il est par exemple possible de masquer le jet nécessaire pour réussir les lancers ou même les points de vie des adversaires pendant les combats. De quoi rendre l'expérience plus proche du jeu de rôle papier que jamais. A l'inverse, celle et ceux qui aimeraient une expérience moins « prise de tête » auront de nouvelles options pour faciliter le jeu comme la possibilité de soigner intégralement le groupe avec les repos courts, la suppression des jets de sauvegarde contre la mort.

De nouvelles améliorations

Et ce n'est pas fini ! Ce patch 5 de Baldur's Gate 3 s'accompagne également d'améliorations en tout genre, notamment quant à l'accès à l'inventaire. De quoi vous permettre de mieux gérer celui de tous vos camarades à partir d'une seule interface utilisateur, et ce qu'ils soient ou non dans le groupe actif. Petite nouveauté sympathique, l'écran de chargement changera au fur et à mesure de votre progression, dévoilant de nouveaux artworks à mesure que vous avancez dans l'histoire.

De leur côté, les fans d’Astarion vont pouvoir embrasser correctement leur vampire excentrique préféré. Les problèmes d’animations pour ont été corrigés, et de nouvelles ont été ajoutées pour l’ensemble des personnages. Plus de bisous, plus de câlins platoniques, l’amour sous toutes ses formes est célébré avec cette nouvelle mise à jour de BG3. A ce titre Minthara vous donnera désormais un petit nom tout doux si vous avez entamé une romance avec elle. On notera également l'arrivée de la résolution dynamique sur PS5, la possibilité de looter l'armure d'Orin et de la porter, une amélioration des performances pour les machines avec une RAM/VRAM faible et même un tout nouveau combat si vous décidez de trahir une certaine captive. Fletriss de son côté se permettra même de faire revenir à la vie tout compagnon mort avant la bataille finale. Vraiment, quel homme à tout faire !

De manière globale, Larian n'a clairement pas chômé pour ce patch de Baldur's Gate 3 avec des améliorations par centaines aussi bien du côté du gameplay, du level design, des cinématiques, des performances que des animations. Si vous n'êtes pas allergique à l'anglais, vous pouvez retrouver l'intégralité des patch notes à cette adresse (bonne lecture).