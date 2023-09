L'énorme mise à jour de Baldur's Gate 3 est arrivée sur PC et PS5. Au programme une nouvelle fonctionnalité demandée, la compatibilité avec Mac, des correctifs et des changements.

Baldur’s Gate 3 est une franche réussite. Ses lancements respectifs sur PC et PS5 ont couronné Larian Studios de succès, pourtant tout n’était pas tout rose à la sortie du jeu. Plus grosse ombre à ce joli tableau : l’acte 3 et ses problèmes de performances, ses bugs et autres soucis. Difficilement jouable pour certains, frustrant pour d’autres, l’arrivée à la porte de Baldur pouvait rapidement perdre de sa magie au fil des heures. Fidèle à sa réputation, le studio belge assure un suivi exemplaire de son dernier bébé. Deux mises à jour majeures ont déjà été déployées, corrigeant de nombreux soucis et ajoutant des nouveautés réclamées par la communauté. C’est justement ce que va faire ce troisième patch massif de Baldur’s Gate 3 qui vient tout juste d’être déployé sur PC et PS5.

Le patch 3 de Baldur's Gate 3 est là !

La nouvelle grosse mise à jour de Baldur’s Gate 3 est maintenant disponible. Un patch particulièrement attendu sur trois points. A commencer par l’arrivée du RPG sur Mac, qui nécessitera de désinstaller la version en accès anticipé pour celles et ceux qui avaient déjà craqué à l’époque. Comme pour le lancement sur PC, les sauvegardes de l’early access ne seront pas compatibles avec cette version complète de BG3. Les configurations recommandées ont par ailleurs changées : un processeur M1 Pro et le FSR sont requis pour faire tourner Baldur’s Gate 3 en high ou en ultra sur un écran Retina.

Ce que beaucoup attendaient en revanche, c’est l’arrivée du Miroir Magique. Demandé corps et âme par une majorité, il permettra aux personnages de se refaire une beauté. Coupe de cheveux, yeux, tatouages, couleur de peau, voix, pronoms… les joueurs vont pouvoir retoucher la totale. Seuls la race et sous-race et le type de corps de leur avatar ne pourront être changés. Il sera en revanche impossible de modifier l’apparence des mercenaires, des Personnages Origine de Baldur’s Gate 3 (Astrion, Karlach etc) et de ceux qui ont pleinement embrassé la voie de l’Illithid. Toute modification cosmétique découlant de vos choix en jeu sera permanente. Un barde a pris votre œil ? Vous avez eu envie de déguster une larve récemment ? Il faudra vivre avec.

Une fonctionnalité réclamée de longue date qui est donc enfin disponible. Larian rappelle travailler sur des mises à jour toutes aussi conséquentes apportant des fonctionnalités supplémentaires et de nouvelles scènes épilogues. « Vos retours continus nous aident à façonner l'avenir de Baldur's Gate 3 et l'influencent », explique le studio belge dans ses longues patch notes.

Des correctifs en pagaille

Le patch 3 de Baldur's Gate 3 contient aussi de nombreux correctifs de bugs, aussi bien en termes d'interface, de gameplay, de combats et autres. Il s'attaque aussi et surtout aux performances dans la Basse Ville de l'Acte 3. Reste maintenant à savoir si cela permettra aux joueurs les plus impactés par les problèmes de cette partie du jeu à jouer plus convenablement. Quelques changements artistiques ont aussi été opérés, notamment quant aux teintures des armures qui seront plus marquées et intenses sur certaines pièces d'équipement. Les modifications ne seront en revanche pas appliquées aux armures qui avaient déjà été repeintes avant l'arrivée du patch 3 de Baldur's Gate 3.