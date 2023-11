L'équipe de Larian Studios, à l'origine de Baldur's Gate 3, a récemment mis en lumière l'optimisation réussie du jeu pour la Xbox Series S, ce qui présage de futurs développements prometteurs pour les mises à jour sur PC.

Amélioration de l'optimisation pour Baldur's Gate 3

Ainsi, Swen Vincke, PDG de Larian, a révélé sur Twitter une réduction substantielle de 34% de l'usage de la VRAM pour la future version Xbox Series S. Cette console, avec ses 8 Go de mémoire à large bande passante dont une partie est réservée au système, pose un véritable défi en termes de gestion de la mémoire du jeu. Cela peut se comprendre.

Selon les graphiques publiés par Vincke, en septembre, le jeu demandait plus de 5,2 Go de RAM générale et environ 3,5 Go de VRAM. Vers novembre, ces valeurs ont été abaissées à 4,7 Go et 2,3 Go respectivement. Alors que la baisse de la RAM est déjà notable, la diminution de la VRAM est particulièrement marquée. Avec 34 % de diminution.

Les ajustements précis restent non spécifiés, mais il est clair que l'optimisation va au-delà de simples réductions de résolution ou de dimensions de textures, comme le suggère la progression graduelle des améliorations au fil des mois. La version PC de Baldur's Gate 3 n'exige pas un usage excessif de VRAM : on constate une moyenne de 4 Go en paramètres bas à 1080p et de 5,6 Go en Ultra à 4K. Ainsi, l'optimisation réalisée pour atteindre 2,3 Go sur la Series S est un indicateur d'un travail méticuleux, qui annonce de bonnes nouvelles pour les joueurs sur PC.

Les fréquences d'images les plus basses sont souvent rencontrées durant l'Acte III. Compte tenu de l'effort déployé par Larian pour adapter le jeu à la console la moins performante de la nouvelle génération, on peut s'attendre à ce que les joueurs PC profitent bientôt d'améliorations de performances, notamment grâce aux patchs à venir. Entre ça et l'arrivée du FSR 2.2. C'est un enchainement de bonnes nouvelles pour le jeu et son côté technique.