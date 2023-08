Baldur's Gate 3 avait tout pour marquer les esprits. Ceux qui connaissent bien la saga, les productions de Larian Studios ou les deux à la fois en étaient bien conscients, tout comme les joueurs qui avaient pu découvrir son accès anticipé. En revanche, il était difficile d'imaginer qu'il rencontre un succès aussi exceptionnel. Entre son pic de joueurs sur Steam et ses évaluations qui frôlent la perfection sur Metacritic, le RPG fait sûrement déjà partie de ces titres qui marquent un tournant pour leur genre, voire pour l'industrie en général. Avec le nouveau record qu'il vient de faire tomber, Baldur's Gate 3 va définitivement rester dans les annales.

Baldur's Gate 3 entre un peu plus dans l'histoire

Pour les professionnels du jeu vidéo, l'avis de la presse est capital. Les évaluations qui apparaissent sur les agrégateurs comme Metacritic ou OpenCritic le sont encore plus, surtout que les joueurs se servent parfois de cette moyenne pour se décider à investir ou non dans un jeu. C'est justement sur cette dernière plateforme que Baldur's Gate 3 vient de battre un nouveau record. Le RPG est tout simplement devenu le jeu le mieux noté de l'histoire d'OpenCritic. Avec une note de 97, il égale celle de Super Mario Odyssey, mais se place devant le jeu Nintendo Switch grâce à son indicateur « Critics Recommend » de 100 %, contre 98 % pour son dauphin. Comme l'explique la plateforme, cet indice signifie que toutes les critiques recommandent de jouer à Baldur's Gate 3 plutôt qu'aux autres titres qui sortent à la même période.

Notons quand même que Super Mario Odyssey a recueilli un total de 157 évaluations alors que Baldur's Gate 3 n'en a que 40 pour le moment. La note moyenne du jeu devrait donc encore évoluer au gré de la sortie des tests dans la presse, ce qui pourrait la faire augmenter... ou la faire baisser. En tout cas, le RPG a mis tout le monde dans son rétro pour l'instant, dont un certain Zelda Tears of the Kingdom sorti en mai. Dans le top 20, on retrouve aussi Divinity Original Sin 2, autre jeu du studio belge.

Un concurrent de taille pour la sortie PS5

Même si Baldur's Gate 3 se fait déjà encenser de toutes parts, Larian Studios ne se repose pas sur ses lauriers. Les développeurs continuent de suivre leur bébé et d'écouter les retours des joueurs pour déployer des patchs améliorant l'expérience de jeu. La mise à jour 2.1 lancée la semaine dernière est venue corriger un problème concernant les fichiers de sauvegarde qui pouvaient devenir trop volumineux et amener des plantages.

Baldur's Gate 3 pourrait entrer encore un peu plus dans l'histoire le 6 septembre prochain, jour de sa sortie sur PS5. Starfield sortira en même temps sur PC et Xbox, alors obtenir 100 % de recommandations des critiques sur OpenCritic pourrait être bien plus difficile, mais rien ne semble pouvoir faire peur au jeu de Larian.