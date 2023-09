Baldur's Gate 3 s'est imposé comme le phénomène de l'été. Après 23 ans d'attente, le RPG a plus que répondu aux attentes des fans de la licence, tout en s'ouvrant à un nouveau public. Un carton plein qui pourrait bien prendre une nouvelle ampleur à l'aube de sa sortie sur PS5. La version console embarquera toutes les mises à jour récemment déployées dont celle apportant un nouvel épilogue et une fonctionnalité réclamée. En revanche, les PCistes ont un avantage de taille : ils ont continuellement du nouveau contenu gratuit à disposition, non officiel certes, mais non moins qualitatif. Et l'un d'eux fait justement beaucoup parler de lui et à juste titre.

50 nouvelles races avec ce mod de Baldur's Gate 3

Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que Baldur's Gate 3 se déroule dans l'univers de Donjons & Dragons et plus précisément sur la Côte des Epées, une région qui borde l'ouest du continent de Faerûn. Logiquement, les races disponibles dans le jeu sont donc celles qui peuplent cette zone du monde. Même si cela représente un total de 11 races et de nombreuses sous-races, ce n'était apparemment pas suffisant pour un joueur passionné qui a décidé de voir les choses en beaucoup plus grand. Voilà pourquoi il vient de sortir un énorme mod qui ajoute plus de 50 races de tout l'univers de Donjons et Dragons et pas que.

En réalité, ce contenu était disponible depuis l'early access de Baldur's Gate 3, mais il vient d'être mis à jour et tous les joueurs PC peuvent maintenant en profiter. Dans ce mod entièrement gratuit, on retrouve des races comme les Gobelins, les Kobolds ou les Goliaths... et même certaines espèces issues de Final Fantasy 14. Les fans du MMORPG (ce qu'est sûrement ce moddeur) pourront incarner un Hyur, un Élézen, un Roegadyn ou un Garlemaldais.

Ce n'est que le début

Notez que le mod créé par Dungeons & Souls apporte aussi des variantes aux races déjà existantes de Baldur's Gate 3, sans que cela impacte la façon dont l'univers qui vous entoure perçoit votre race. La description de chaque espèce dans l'éditeur de personnage restera la même pour que vous puissiez vous y retrouver. Évidemment, le joueur n'est pas allé jusqu'à créer un lore et des nouveaux dialogues pour chaque nouvelle espèce intégrée, donc il vaut peut-être mieux commencer par compléter l'aventure de manière classique avant de profiter du mod. Disons que c'est purement cosmétique.

Si vous ne trouvez toujours pas votre bonheur parmi ce large choix, rassurez-vous : le moddeur compte bien ajouter davantage de races issues de Donjons et Dragons et de FF14 à l'avenir. En attendant, vous pouvez télécharger dès maintenant le « Fantastical Multiverse » en version 1.0, comme près de 58 000 personnes l'ont déjà fait sur Nexus Mods.