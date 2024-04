Baldur's Gate 3 a mis fin à une escroquerie dans son dernier patch. Une fraude qui a mis en péril l'économie fictive du jeu, et qui a obligé Larian Studios à revoir le fonctionnement. « Après discussion, nous sommes d'accord pour dire que les manigances avec les conteneurs, bien qu'amusantes, étaient préjudiciables à l'économie » a justifié l'équipe au détour des notes de cette update. Si vous rencontrez d'autres difficultés, elles vont peut-être se régler avec la mise à jour de ce jeudi 4 avril 2024.

La mise à jour Baldur's Gate 3 du 4 avril 2024

La précédente mise à jour Baldur's Gate 3 a implémenté des correctifs pour divers plantages et bugs. Mais surtout, elle a réalisé des changements vis-à-vis de l'achat et vente de marchandises. Depuis peu, il n'est donc plus possible de générer de l'or en achetant plusieurs objets... mais en payant qu'un seul. De même, le glitch qui permettait d'acheter une pile d'items gratuitement, en les mettant dans un conteneur et en utilisant l'outil pour scinder tout cela, n'est plus d'actualité. Cet après-midi, jeudi 4 avril 2024, Larian Studios a mis en ligne un nouveau patch pour Baldur's Gate 3.

Cette fois, il ne s'en prend pas à l'économie du jeu, mais empêche l'application de se fermer lors d'une cinématique entre l'acte 2 et 3. De plus, le compagnon Us devrait maintenant poser moins de problèmes, et ne devrait plus apparaître de façon incongrue. Enfin, cet hotfix va être salvateur pour les joueuses et joueurs Mac de Baldur's Gate 3, puisqu'il renferme des améliorations de performance.

Notes de patch du hotfix 24

Correction d'un plantage qui avait lieu durant la cinématique faisant le pont entre l'Acte 2 et l'Acte 3

Résolution d'un souci où il était impossible de s'offrir un court repos lorsque Us, un compagnon temporaire, était ajouté et renvoyé avec un compagnon membre du groupe, avant de charger certaines sauvegardes

Correction de l'apparition d'Us au camp et près d'autres points de passage où cela ne faisait pas sens

Résolution d'un problème apparu avec le hotfix 21 qui était à l'origine de problèmes de performances sur Mac. Ça ne doit plus se produire, mais assurez-vous d'avoir la version 4.1.1.5009956 installée