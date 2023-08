Baldur’s Gate 3 est assurément un carton. Pas la peine de tergiverser, le jeu de Larian explose les records à tour de bras et ne s’arrête plus. Pourtant, le jeu a quelques soucis plutôt dérangeants. Le studio a même été obligé de déployer des patchs de secours, quitte à jouer avec le feu au risque de corrompre les sauvegardes de certains joueurs. Qu’à cela ne tienne, les correctifs pleuvent et pour les autres soucis pointés du doigt par les joueurs, les moddeurs sont déjà au travail pour sauver les meubles.

Baldur's Gate 3 sublimé avec quelques mods gratuits

Si tout le monde s’accorde à dire que Baldur’s Gate 3 est un jeu assez exceptionnel dans son genre, pas mal de joueurs clavier-souris se plaignent de contrôles pas très fluides et d’une caméra capricieuse. Lors de l’exploration notamment. Le monde de BG3 est superbe et ça fourmille de détails. Une invitation au voyage que les joueurs ont bien du mal à profiter pleinement à cause de ces quelques soucis.

Mais ça, c’était avant que la communauté s’en mêle et livre une fournée de mods qui, ensemble, offrent l’expérience de jeu ultime.

Comme repéré et partagé par le streamer Bikeman sur Twitter (ou X, peu importe), en combinant 2 petits mods, Baldur’s Gate 3 entre dans une toute nouvelle dimension. Un premier mod active la prise en charge des contrôles de déplacement au clavier (ZQSD chez nous, WASD pour les claviers Qwerty). Dans le jeu de base, on dirige tout à la souris, ce qui n’est pas vraiment naturel.

Ensuite, un second mod viendra ajouter plus de liberté et de souplesse à la caméra qui pourra se placer dans le dos de l’avatar, comme si l’on jouait à la troisième personne en somme.

Pour installer tout ça, il suffit de se rendre sur la capitale du mod, NexusMods, afin de télécharger et installer trois petits mods. Vous trouverez toutes les étapes à suivre sur la page du Mod Loader. Rassurez-vous, tout est légal et tout est parfaitement gratuit.

Une aventure encore plus incroyable

Avec ces quelques mods, l’aventure est encore plus plaisante à parcourir. Baldur’s Gate 3 reste l’excellent CRPG qu’il est, mais les contrôles au clavier sont améliorés. Larian pourrait d’ailleurs s’en inspirer un tantinet pour nous sortir un patch officiel. Le studio étant à l’écoute des attentes de sa communauté, on pourrait bien être surpris.

Et pour ceux qui n’aiment pas le combo clavier/souris, sachez que le jeu est entièrement jouable à la manette et profite d’office de contrôles, pour l’exploration, nettement plus souples que sur PC. Se balader librement en contrôlant ses déplacements et sa caméra au joystick n’a pas son pareil pour profiter de l’environnement. Après, se balader dans les onglets, c’est une autre histoire. Chacun trouvera midi à sa porte.

En parlant de support manette, Baldur’s Gate 3 s’offrira prochainement une vraie version console puisque le jeu est attendu sur PS5 le 6 septembre 2023. On attend toujours des nouvelles d’une éventuelle version Xbox Series, aux abonnés absents pour le moment.