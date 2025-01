Baldur's Gate 3 continue de ravir les joueurs grâce à une tonne de mods ambitieux, et l'un des plus originaux en la matière l'est devenu encore plus grâce à une importante refonte.

En juin dernier, nous vous parlions de Trials of Tav, un mod DE Hippo0o transformant drastiquement Baldur's Gate 3 pour le faire fonctionner comme un rogue-like particulièrement bien pensé. Entre-temps, le fameux patch 7 ajoutant le plein support des mods au jeu est arrivé. Le mod qui nous intéresse en a ainsi profité pour se refaire une beauté et devenir meilleur que jamais, courtoisie cette fois de Celerev.

Baldur's Gate 3 passe encore plus du RPG au roguelike

Dans sa formule de base, Baldur's Gate 3 propose déjà une infinité de possibilités pour aborder son aventure, avec une rejouabilité proprement tentaculaire. Mais si vous avez déjà écumé plusieurs fois l'histoire principale, voilà un mod qui va définitivement rafraîchir l'expérience : Trials of Tav - Reloaded. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une refonte complète du mod original et très populaire de Hippo0o, qui transforme le jeu en véritable rogue-like. L'idée est donc d'utiliser l'excellent système de combat du jeu de base, dans des séries d'arènes aléatoires, contre des ennemis aléatoires et toujours plus puissants, et faire monter son groupe au puissance, et voir où cela vous mène.

Cette toute nouvelle mouture exploite cependant pleinement le support des mods assuré par le patch 7 de Baldur's Gate 3 pour pousser la formule à son paroxysme. On parle notamment de l'ajout de plus de 60 monstres, une dizaine de boss spécialement créés pour le mod, dont un « super boss » niveau 27, pour les véritables héros des Royaumes Oubliés.

Comble du bonheur, Trials of Tav - Reloaded est également compatible en multijoueur, pour rendre la partie encore plus folle entre amis. Pour en profiter, il est toujours impératif de créer une toute nouvelle sauvegarde, au risque de ruiner vos parties existantes de Baldur's Gate 3. Celerev conseille également d'utiliser des compagnons recrutés auprès de Flétriss, plutôt que d'utiliser les compagnons Origines comme Lae'zel, Ombrecœur, qui semblent ne pas encore fonctionner comme prévu par le moddeur, en attendant de plus amples correctifs. Pour un meilleur aperçu des folles possibilités offertes par le mod, vous trouverez une vidéo ci-dessous de Vetera Joystick.

