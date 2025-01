Baldur's Gate 3, c'est bientôt fini pour les développeurs de Larian. Et cette fois, ce sera réellement le cas. Le studio a encore une dernière grosse, même très grosse mise à jour, mais après la sortie de ce patch 8, les équipes vont se concentrer sur leurs nouveaux jeux. Des titres qui ne seront pas une reprise de licences existantes comme BG, mais des IP originales créées par leurs soins. Néanmoins, la communauté de moddeurs ne va pas lâcher l'affaire de sitôt et l'un d'entre eux a présenté un projet.

Premiers détails sur un mod ambitieux pour Baldur's Gate 3

Larian Studios est sur le point de tourner la page Baldur's Gate 3, mais le moddeur SquallyDaBeanz compte fusionner le RPG avec un jeu légendaire : World of Warcraft. Il a en effet fait part de sa volonté de sortir un mod « Forsaken » qui est une campagne personnalisée qui recréera la zone de départ des morts-vivants de WoW, les Clairières de Tirisfal. La feuille de route du moddeur prévoit la publication d'un teaser avec quelques quêtes, nouveaux lieux et rencontres, pour une durée d'environ 60 à 90 minutes. « Il [le teaser] amènera le joueur au niveau 2. C'est une petite partie d'une campagne plus importante » a expliqué SquallyDaBeanz.

Bien qu'il cherche à se rapprocher le plus possible de ce qu'on voit dans World of Warcraft, ce ne sera pas 100% identique puisqu'il faut avoir penser au mélange avec Baldur's Gate 3. « Comme il s'agit de jeux très différents, l'approche des rencontres, des quêtes, du butin, etc. doit être adaptée aux systèmes de Baldur's Gate 3. La carte et les décors sont cependant très proches, mais je n'ai pas l'intention d'en faire autant pour l'ensemble du mod ».

À contrario du jeu de base, ce mod Baldur's Gate 3 « Forsaken » n'aura pas de compagnons, et le moddeur réfléchit encore à l'implémentation de doublages. Si tout se passe comme SquallyDaBeanz le souhaite, la sortie du niveau teaser pourrait avoir lieu ce mois-ci sur... PC uniquement.