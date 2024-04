Baldur's Gate 3 ne cesse d'étonner, avec une nouveauté qui permet tout simplement de jouer à la première personne. De quoi offrir un second souffle au RPG ? Découvrons cela ensemble.

Un fan de Baldur's Gate 3 a récemment développé un mod permettant de jouer en vue à la première personne, offrant ainsi une immersion totalement nouvelle dans l'univers du jeu. Ce mod, connu sous le nom de Fake 1st Person Tweak, modifie la position de la caméra pour qu'elle se place juste au-dessus de la tête du personnage principal. Cette modification permet aux joueurs de voir le monde de Baldur's Gate à travers les yeux de leur avatar.

Baldur's Gate 3 oui, mais à la première personne

Le mod a été présenté dans une vidéo de 48 secondes par le YouTuber Luvian Skyrim, où il explore le Druid Grove. La perspective à la première personne change radicalement l'expérience visuelle, rendant les environnements, comme le Grove, plus grands et plus immersifs. Cependant, cette nouvelle perspective révèle aussi quelques astuces graphiques, telles que des feuillages flottant au-dessus du sol, qui ne sont normalement pas perceptibles en vue de dessus.

Pour fonctionner correctement, ce mod nécessite deux autres modifications : Native Camera Tweaks, qui fournit les outils nécessaires pour ajuster la perspective, et WASD Character Movement, qui permet de se déplacer avec le clavier plutôt qu'avec la souris, rendant ainsi le déplacement plus intuitif en vue à la première personne.

Bien que le mod introduise une caméra innovante au-dessus de la tête du personnage, il est important de noter que cette configuration peut parfois être sujette à des bugs, notamment lors de l'utilisation d'une manette, ce qui peut nécessiter des ajustements supplémentaires dans les paramètres de la caméra.

Le mod permet également de passer rapidement de la vue à la première personne à la vue à la troisième personne, offrant aux joueurs la flexibilité de choisir leur perspective selon les besoins du moment, notamment pour une meilleure appréciation de l'environnement ou pour gérer plus efficacement les combats tactiques, qui sont essentiels dans la gestion du groupe.