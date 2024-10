Avec Baldur's Gate 3, Larian Studios a appliqué sa maîtrise des RPG au tour par tour avec une grande maestria. Mais les fans de la première heure ont eu du mal à accepter ce changement de dynamique par rapport aux deux premiers opus développés par BioWare. C'est là qu'un mod tout récent et de très bonne facture entre en scène pour les satisfaire.

Changement radical d'approche des combats dans Baldur's Gate 3

Depuis l'introduction du patch 7 dans Baldur's Gate 3, les moddeurs s'en sont donné à cœur joie pour ajouter leur petite touche au GOTY 2023 absolu de Larian Studios. Les plus créatifs peuvent ainsi proposer de nouvelles classes, races, compétences, et autres modifications en profondeur du jeu de base. L'accès total aux assets et code du jeu offrent une infinité de possibilités pour transformer le titre.

Un ajout notable en la matière sur Baldur's Gate 3 a été déployé il y a seulement quelques jours. Et gageons qu'il plaira énormément aux fans des deux premiers opus développés par BioWare. Baptisé Real Time Combat, le mode de Mithras666 parle de lui-même. Au lieu de combats au tour par tour comme Larian sait si bien le faire, il est maintenant possible de participer à des combats en temps réel. L'interface du jeu a été profondément modifiée pour rendre cela possible. On peut notamment citer des touches personnalisables pour lancer rapidement une compétence ou un sort, ou une barre de mana à la Diablo pour les lancer efficacement. Il est enfin possible de presser une touche pour annuler une action en cours.

À noter que ce mod n'est pour l'instant disponible que sur la version PC de Baldur's Gate 3, et a encore besoin d'être peaufiné. Vous pouvez toutefois librement l'essayer, si le cœur vous en dit, en le téléchargeant via sa page Nexus Mods dédiée. En attendant de voir ce que Larian Studios nous réserve après Baldur's Gate 3, les fans du titre auront donc encore de quoi s'occuper sur l'un des meilleurs jeux de ces dernières années, courtoisie de moddeurs talentueux et passionnés comme Mithras666.

Source : Nexus Mods