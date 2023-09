Baldur’s Gate 3 prépare doucement mais sûrement son lancement sur PS5. Celles et ceux qui ont craqué pour l’édition Deluxe pourront en profiter dans quelques heures quand les joueurs PC continuent leur voyage à Faerûn, ou du moins essaient. Malgré un lancement au succès presque inattendu, tout n’était pas rose à la sortie du jeu. En cause, d’importants problèmes de performance lors de l’acte 3 qui, aux yeux de certains de joueurs, rendent ce nouveau fleuron du RPG presque injouable. Une partie d’entre eux est même allée jusqu’à mettre leur voyage en pause en attendant un patch corrigeant ces soucis. Bonne nouvelle pour eux, ils vont pouvoir relancer Baldur’s Gate 3. La seconde mise à jour majeure du jeu est arrivée et des nouveautés réclamées avec.

Le second patch colossal de Baldur's Gate 3 est là

La seconde mise à jour majeure de Baldur’s Gate 3 a été déployée dans la soirée du 31 août 2023. Larian Studios avait promis que l’attente ne serait pas longue et les bougres n’avaient pas menti. Une grande partie de son contenu avait été dévoilée à l’avance et ce second patch important embarque quelques nouveautés demandées par la communauté. A commencer par une nouvelle fonctionnalité permettant de retirer les personnages créés de toutes pièces lors d’une partie en coop de votre campagne. Parfait pour reprendre une partie délaissée par son camarade de jeu et mettre à la poubelle son héros pour le remplacer par l'un des compagnons de route disponible. Il faudra se rendre auprès de ce cher Flétriss pour mettre au placard les indésirables.

Autre changement ô combien réclamé, justice sera faite pour Karlach. Baldur’s Gate 3 proposera un nouvel épilogue pour cette échappée des Enfers, dont les conclusions étaient loin de satisfaire la communauté, surtout au regard de ce qui était proposé pour ses camarades. L’erreur est visiblement réparée désormais. Des scènes avec elle ont d’ailleurs été ajoutées dans l’acte 1 et 2 afin de mieux présenter l’engin qui la ronge et les options qui se présentent à elle. Le studio annonce aussi travailler sur plusieurs scènes de fin pour d’autres personnages suite aux demandes des joueurs.

Les performances de l'acte 3 améliorées

Ce qui va réellement changer la donne pour les joueurs de Baldur's Gate 3, c'est le gain net de performances. Larian Studios a corrigé de nombreux soucis d’optimisation avec cette deuxième mise à jour majeure, notamment lors de l’acte 3. Les baisses de framerate violentes tout au long de ce dernier chapitre devraient appartenir au passé petit à petit. La taille des sauvegardes a également été réduite. Parfait pour celles et ceux qui enregistrent leurs parties tout le temps et pour tout. Une option pour supprimer toutes les sauvegardes d'une campagne sauf la dernière a par ailleurs été ajoutée pour mieux faire le tri.

Il faut également compter sur quelques ajustements de l’interface utilisateur, permettant par exemple une meilleure vision sur les objets équipés par votre personnage ou ses camarades. Une option pour trier les objets selon leur rareté dans l’inventaire est maintenant disponible, quand des ajustements ont été opérés pour mieux aider les joueurs à desceller les tours de chacun en combat. A cela s'ajoutent tout un tas de corrections de bugs divers et variés dont certains pouvaient bloquer la progression, des améliorations pour les cinématiques et les dialogues, des ajustements pour la montée de niveau et le créateur de personnage et bien plus encore.

Bref une grosse mise à jour qui devrait clairement améliorer l'expérience des joueurs et dont vous pouvez retrouver l'intégralité des patch notes ici. Rappelons qu'elle sera directement intégrée au lancement de Baldur's Gate 3 sur PS5 ce 2 septembre via l'accès anticipé, comme l'ensemble des patch et hotfixs déployés depuis la sortie du jeu.