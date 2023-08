Baldur’s Gate 3 s’est imposé comme l’une des plus belles surprises de l’année. Même celles et ceux qui avaient dévoré l’early access étaient loin de s’attendre à un tel succès critique, comme commercial. Larian Studios a non seulement ouvert le genre du CRPG à toute une nouvelle frange, mais a aussi donné un bon coup de pied dans la fourmilière à tel point que certains développeurs s'inquiéteraient pour leurs futures productions jugeant que le studio a établi un nouveau standard en la matière. A son lancement, le jeu n’était pas sans défaut non plus, compilant quelques bugs en tout genre. Larian Studios avait promis une première grosse mise à jour avec plus de 1000 corrections et améliorations et ça vient justement de tomber. Pile poil juste avant vos grosses sessions du week-end sur Baldur’s Gate 3.

Le gros patch de Baldur's Gate 3 est là

Baldur's Gate 3 prépare tranquillement sa sortie sur PS5. Le 6 septembre prochain, le RPG phénomène se laissera approcher par les quelques millions de joueurs orphelins de Starfield. Pendant ce temps, Larian Studios continue de peaufiner la version PC qui a déjà accueilli de nombreux hotfix pour corriger de nombreuses erreurs, certaines bloquant la progression dans la quête principale, d’autres plus farfelues comme les gnomes exhibitionnistes. Ce n’était en revanche qu’un petit échauffement, car le studio vient enfin de déployer la première grosse mise à jour de Baldur’s Gate 3 en ce vendredi 25 août 2023. Larian avait promis un patch conséquent à base de quelques 1000 corrections et les bougres n’avaient pas menti. A tel point que les patch notes sont trop grosses pour Steam.

On ne pourra malheureusement pas s'amuser à tout traduire, mais dans les grandes lignes il y a quelques changements demandés par les joueurs de Baldur’s Gate 3, aussi bien en termes d’équilibrage, de bugs, d’optimisation, de cinématiques et bien plus encore. Plus concrètement, on relèvera les soucis où les PNJ arrivaient à détecter les joueurs alors qu’ils ne devraient pas, des objets qui flottent dans les airs pendant les dialogues et cinématiques comme des tasses ou des journaux. Pour les plus romantiques, la conclusion de l’amourette avec Sombrecoeur se déclenchera enfin pour tous ceux qui ont réussi à charmer l’adepte de Shar.

Des changements attendus

Et sur le sujet, Karlach n’embrassera désormais plus le vide et mettra un genou à terre. Plusieurs joueurs, notamment ceux jouant avec des races naines, avaient partagé des animations qui avaient de quoi faire sourire. Désormais, Baldur’s Gate 3 prendra en compte la physique et la race des personnages avant que leurs lèvres puissent enfin se toucher. C’est beau l’amour. Gayle pourra d’ailleurs se faire friendzoner plus facilement. Beaucoup de joueurs ont en effet déclenché une romance à leur insu, pensant discuter amicalement avec lui pour finalement flirter avec le mage. Désormais ce sera beaucoup plus explicite.

Côté équilibrage, Baldur’s Gate 3 sera plus généreux en or, la quantité trouvée dans les tonneaux étant désormais plus importante. Le jeu sera également plus facile pour ceux ayant opté pour le mode Explorateur, qui s’adresse aux débutants en la matière. Leurs personnages profiteront désormais de +100% de HP contre 50% auparavant. Plus pratique encore, le launcher se souviendra enfin si vous avez opté pour le DX11 ou Vulkan et arrêtera de vous le demander à chaque lancement. En termes de notifications de dialogues, les résultats de jet de dés et les notifications d’approbation arrêteront de disparaître à la vitesse de la lumière. Vous aurez enfin le temps de les lire.

Les problèmes de performance attendront

Avec cette mise à jour conséquente de Baldur's Gate 3, la minimap a elle aussi subi quelques changements quand Minthara « se souvient désormais comment utiliser ses armes », plaisante le studio dans ses patch notes, qui peuvent être consultées dans leur intégrité ici. Dans un autre registre, les vendeurs qui vendent des teintes proposent désormais systématiquement du dissolvant, au cas où la couleur appliquée ne soit pas assez fashion pour vous. Et en réalité, les stocks de nombreux vendeurs ont changé, étant plus raccords avec les personnages en question.

Bref tout un programme et d'autres changements sont déjà en cours. La seconde mise à jour arrive prochainement et « vous n'aurez pas à attendre longtemps pour le Patch 2, il arrive très bientôt », précise le studio. Il s'attaquera cette fois aux problèmes de performance, notamment à l'acte 3 de Baldur's Gate 3. De plus amples détails seront donnés à l'approche de son déploiement.