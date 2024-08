Même si la suite de Baldur's Gate 3 se fera sans Larian Studios, nous ne sommes visiblement pas au bout de nos surprises avec les joyeux belges. C'est en tout cas ce qu'a avancé son PDG, Swen Vincke, dans une interview auprès de PC Gamer. Alors que le studio est connu pour ses liens très étroits avec sa communauté, les fans auront d'ailleurs droit à un aperçu des coulisses au fil du développement de ses deux jeux à venir. Deux futurs absolus GOTY en perspective ?

L'après Baldur's Gate 3 s'annonce encore plus fou et ambitieux

Ce début du mois d'août marque le premier anniversaire de Baldur's Gate 3, le GOTY 2023 qui a révolutionné le C-RPG et été couvert de prix prestigieux amplement mérités. Le PDG de Larian Studios Swen Vincke s'est donc assis avec PC Gamer pour parler de la suite du programme. Nous savons déjà que les joyeux belges travaillent simultanément sur deux jeux, hélas pas dans l'univers de Donjons & Dragons. Mais il se pourrait que ces deux nouveaux projets soient encore plus ambitieux qu'un titre déjà titanesque dans sa catégorie. « La machine Larian est faite pour créer d'énormes jeux. Nous étions faits pour créer des RPG massifs, ambitieux et essayer de nouvelles choses » a indiqué avec aplomb Swen Vincke.

Pour développer Baldur's Gate 3, le relativement petit studio indépendant a littéralement gonflé. Il compte aujourd'hui 500 employés disséminés dans sept bureaux à travers le monde. Cela et l'énorme succès de son précédent jeu semblent permettre à Larian Studios de se donner les moyens de ses colossales ambitions. Si on ne sait pas encore dans quels univers se placeront leurs deux prochains RPG, il faut s'attendre à quelque chose d'encore plus fou. « Nous savons ce que nous voulons dans nos systèmes de gameplay, comment les faire évoluer et rajouter de nouvelles choses. Et c'est très gros » a asséné Swen Vincke auprès de PC Gamer.

Un aperçu de première main de la suite pour les fans

Avec les accès anticipés des jeux Divinity Original Sin et Baldur's Gate 3, Larian Studios a prouvé qu'un travail en étroite collaboration avec la communauté peut faire des merveilles. La suite ne devrait pas changer une formule qui marche. Le studio a ainsi ouvert une nouvelle chaîne YouTube, baptisée « Channel From Hell » (en référence aux Panels From Hell relatifs à l'accès anticipé de Baldur's Gate 3). Celle-ci permettra aux fans d'avoir droit à « des streams et présentations réguliers, mettant en avant l'équipe de développement, du décorticage de patchs, des vidéos unboxing et des nouvelles du travail en cours ».

Larian Studios se veut donc parfaitement transparent dans ce qui se passera pour l'après Baldur's Gate 3, avec du contenu dans les coulisses de cette véritable machine qu'est devenu ce talentueux et populaire studio indépendant revenant de très loin. Son avenir semble donc plus radieux que jamais, et ce n'est certainement pas pour nous déplaire, que cela se passe ou non dans les Royaumes Oubliés. Pour cela, Wizards of the Coast et Hasbro, détenteurs de la licence Donjons & Dragons, recherchent activement un partenaire capable de reprendre le flambeau pour Baldur's Gate 4. Bon courage à eux.

Sources : PC Gamer ; Larian: Channel from Hell sur YouTube