En soi, Baldur's Gate 3 est un RPG qui a amplement mérité son statut de GOTY 2023 et une pluie de récompenses prestigieuses. Larian Studios s'est fendu d'un véritable chef d'œuvre qu'il sera très difficile de détrôner. Mais il doit aussi son fantastique succès à une énorme et passionnée communauté de fans. Les joyeux belges en ont bien conscience, et avaient un message plein d'amour et de belles promesses à leur adresser pour l'avenir.

Un après Baldur's Gate 3 « énorme » qui n'aurait pas été possible sans vous

En début de semaine, le studio derrière Baldur's Gate 3 ouvrait une toute nouvelle chaîne YouTube baptisée « Larian: Channel from Hell ». Celle-ci a pour objectif d'offrir aux fans un aperçu des coulisses de ce studio indépendant pas comme les autres. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'une nouvelle vidéo y soit publiée, nommée : « Here's to You : A Thank You To The Baldur's Gate 3 Community ». Celle-ci célèbre donc le premier anniversaire du GOTY 2023, dont le colossal succès est en grande partie dû à la très chaleureuse réception des joueuses et joueurs.

Larian Studios en profite également pour évoquer l'après Baldur's Gate 3. Outre le très attendu patch 7 en septembre, le titre devrait encore recevoir quelques mises à jour. Mais le plus gros du travail est fait, et le studio indépendant s'attelle déjà au développement de deux nouveaux jeux, mais pas dans l'univers Donjons & Dragons. Nonobstant, Swen Vincke, PDG de Larian, nous promet « quelque chose de brillant, quelque chose d'énorme ».

Une passion et un amour réciproques

Au nom du studio, ce cher Swen adresse plus précisément un message plein d'amour à la communauté qui a rendu le phénomène Baldur's Gate 3 possible : « Vous ne vous rendez pas compte à quel point vos précieux retours remplissent d'énergie les développeurs comme nous. Nous allons utiliser toute cette énergie et la convertir en quelque chose de nouveau, quelque chose de brillant, quelque chose d'énorme. Cela va cependant nous prendre un peu de temps. Mais je pense que vous allez aimer ce qu'on prépare. Merci à vous du fond du cœur, et à bientôt ».

Il est donc encore trop tôt pour savoir à quel point les futurs projets de Larian Studios seront capables de surpasser Baldur's Gate 3. Nous avons toutefois confiance dans les capacités de ce talentueux studio indépendant pour nous proposer un nouveau RPG capable d'à nouveau marquer l'histoire. Puisque Swen parle justement de quelque chose de nouveau, il apparaît peu probable que l'un d'entre eux prenne la forme d'un Divinity Original Sin 3 pourtant très attendu. Mais seul l'avenir et les dés nous le diront en temps voulu. On surveille en tout cas cela de très près.

