Baldur's Gate 3 est sans aucun doute un excellent jeu et possiblement l'un des RPG les plus profonds à ce jour dans l'histoire du jeu vidéo. Son succès mondial est indéniable, comme le prouve sa position dans les tops sur Steam. Cependant, le jeu présente certains défauts qui nuisent à l'expérience de nombreux joueurs. D'où l'importance de la sortie d'un patch.

Baldur's Gate 3, une mauvaise nouvelle mais...

Plus tôt ce mois-ci, Larian avait annoncé que le Patch 3 pour Baldur’s Gate 3 serait lancé le 21 septembre, soit ce jour à l'écriture de cette news. Néanmoins, on vient d'apprendre que la date de sortie a été repoussée au 22 septembre afin de garantir des tests plus approfondis.

Le Patch 3 est conséquent. Pour garantir des tests approfondis, nous publierons le Patch 3 ce vendredi 22 septembre. Larian sur Twitter.

Pour l'instant, nous n'avons pas accès à l'ensemble des informations concernant le patch, elles seront dévoilées au moment de sa sortie. Ce que nous savons toutefois, c'est que Larian a assuré qu'il permettrait une compatibilité totale du jeu sur Mac. Par ailleurs, le patch devrait apporter des optimisations destinées à améliorer l'expérience de jeu. Notamment dès l'Acte 3, où certaines configurations PC rencontrent des difficultés, ainsi que sur PlayStation où la fluidité du jeu laisse à désirer. C'est d'autant plus problématique que les premières phases du jeu sont beaucoup moins sujettes à problèmes.

Un jeu qui n'est pas parfaitement optimisé.

Dans l'attente du jeu parfait

Baldur’s Gate 3 est actuellement accessible sur PS5 et PC, et son lancement sur Xbox Series X/S est prévu plus tard dans l'année, probablement avant la fin novembre. Il s'agit incontestablement de l'un des RPG les plus aboutis et profonds à l'heure actuelle. Grâce à des fonctionnalités telles que l'outil de création de personnages avancé et une grande diversité dans les choix narratifs et les mécanismes de jeu, il se présente comme un titre exceptionnel. Il faut bien l'admettre.

Cela rend d'autant plus intéressant de découvrir que, d'après des e-mails internes récemment révélés, Microsoft avait initialement classé le jeu comme étant de second ordre. Cela met en lumière le fait que les décideurs ne font pas toujours preuve de discernement, une situation d'autant plus surprenante qu'une erreur similaire avait été commise avec Divinity : Original Sin 2, qui avait également connu un grand succès. Il est donc étrange de constater que les entreprises ne semblent pas toujours tirer les leçons de leurs précédentes erreurs. Nous espérons que la prochaine production de Larian recevra un peu plus d'attention dans ce contexte.

Enfin, pour perfectionner le jeu, on peut déjà compter sur une quantité astronomique de mods. Notamment sur Nexus, où il existe déjà un large choix offrant de nouvelles races et de nouvelles possibilités. Avec le temps, il ne fait aucun doute que les moddeurs prendront même le relais des développeurs, comme cela a été le cas pour Skyrim chez Bethesda.