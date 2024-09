Larian Studios s’est taillé une jolie réputation avec Divinity Original Sin 2, mais elle a pris une tout autre envergure avec Baldur’s Gate 3. S’attaquer à un monument du genre deux décennies après qu’il ait été mis au placard était un pari risqué, mais les développeurs belges ont réussi haut la main, en atteste la multitude de récompenses prestigieuses que le jeu a empochées. Un beau D20 critique qui n’est cependant pas monté à la tête du studio, qui a refusé de se mettre aux fourneaux sur un Baldur’s Gate 4 au profit de ses propres licences et de jeux toujours plus ambitieux.

Des jeux aussi ambitieux que Baldur's Gate 3

Pour concrétiser sa vision, les Belges ont renforcé leurs rangs en ouvrant son septième studio en Pologne. S’il y a fort à parier qu’ils attireront des talents de CD Projekt Red ou encore Techland, les nouvelles recrues apporteront surtout leur soutien aux développeurs principaux basés en Belgique, qui s’affairent sur deux jeux distincts. Deux projets que l’on nous promet ambitieux et ils le seront plus que prévu. Lors d’un entretien accordé à Gamesradar, Swen Vincke, PDG de Larian Studios, s’est confié sur le développement des après Baldur's Gate 3. S'ils étaient bien confectionnés en parallèle, il semblerait que l’un d’eux ait pris le dessus : celui qu’ils souhaitent sortir en premier. Il explique alors que certains membres de l’équipe du second projet ont été « engloutis par les ambitions » du prochain jeu de Larian Studios.

L’objectif est toujours de développer ces deux titres en même temps, mais l’entreprise indépendante cherche à le faire de façon plus intelligente en trouvant un moyen de laisser chaque équipe tranquille. En réalité, Larian semble avoir été pris de court par ses propres ambitions. Larian avait par le passé exprimé son intention de faire des jeux plus petits après le gargantuesque Baldur’s Gate 3, mais ils se sont fourvoyés. Les prochains jeux seront tout aussi gros. « Nous sommes faits pour créer des RPG ambitieux et de grande envergure, et pour essayer de nouvelles choses », résume Vicke lors de son interview. Les prochaines productions estampillées Larian devrait donc être aussi énormes que Baldur's Gate 3, tout en proposant des évolutions des mécaniques de gameplay tant appréciées des fans et en apportant de la nouveauté. Il nous tarde de découvrir de découvrir tout ça.

