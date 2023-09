Voilà presque deux mois que Baldur's Gate 3 est sorti sur PC, avant de débarquer à la rentrée sur PS5. Le jeu cartonne toujours et les joueurs sont légion. L'aventure de Larian est d'une grande richesse et d'une profondeur assez incroyable. Et ce sont loin d'être les seules qualités de Baldur's Gate 3, ce qui explique pourquoi il est le jeu le mieux noté de l'histoire sur PS5. Ce succès va logiquement inspirer les autres studios de développement du marché. Mais l'un d'entre eux s'est justement un peu trop inspiré du travail des développeurs belges...

Une copie honteuse de Baldur's Gate 3 qui n'aura pas fait long feu

On s'attendait à ce que la réussite de Baldur's Gate 3 aussi bien sur le plan critique que commercial donne des idées aux studios concurrents dans les années à venir. Mais le plagiat, c'est tout autre chose et quand ça arrive aussi vite, on peut vraiment appeler ça de l'opportunisme. Le jeu mobile Balder War est précisément une pâle copie du RPG, allant même jusqu'à proposer la même image promotionnelle. Les seules différences ici sont que tous les visages ont une apparence différente et plus humaine que sur l'artwork original. Évidemment, cette contrefaçon n'est pas restée très longtemps disponible sur l'App Store et c'est bien normal.

Sur le réseau social X, le très actif directeur de la publication de Larian Michael Douse a préféré prendre tout ça à la rigolade. Sur son compte, il a publié la copie ridicule de l'artwork de Baldur's Gate 3 à côté du célèbre GIF « Judge Judy » bien connu des experts d'Internet. On ne sait pas encore si en coulisses, Larian a attaqué en justice le studio à l'origine de ce plagiat ou non. En tout cas, Baldur's Gate 3 n'est ni le premier ni le dernier jeu de renom à se faire copier de façon aussi risible. Récemment, c'était aussi arrivée à The Last of Us, dont une copie était restée disponible pendant un petit moment sur le Nintendo eShop. De son côté, Sony n'avait pas du tout pris l'initiative à la légère et avait déposé une plainte pour violation des droits d'auteur afin d'obtenir la suppression définitive de la contrefaçon.

En tout cas, ce Balder War n'aura pas fait long feu.