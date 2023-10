Une nouvelle et petite mise à jour de Baldur's Gate 3 est arrivée en début d’après-midi. Elle apporte son petit lot de correctifs et changements demandés.

Baldur’s Gate 3 frôle la perfection. Critiques et joueurs sont unanimes, Larian Studios a encore une fois livré un véritable mastodonte. Sa narration, son gameplay et sa liberté en font l’un des meilleurs RPG de ces dernières années. Pour autant, quelques ombres viennent ternir ce si beau tableau. Deux mois après son lancement, le jeu pêche encore côté technique, avec quelques soucis de performance persistants et une flopée de bugs ajoutés avec la dernière grosse mise à jour. Avant le prochain patch conséquent, le studio belge s’attèle à corriger ce qu’il peut à petits coups d’updates. Une nouvelle vient justement d’être déployée.

Nouveau patch pour Baldur's Gate 3

Un neuvième hotfix de Baldur’s Gate 3 est disponible depuis ce vendredi 6 octobre après-midi. Une petite mise à jour d’une centaine de Mo (sur Steam) qui s’attaque directement à quelques bugs, problèmes en tout genre et aux crashes qui sévissent encore sur le jeu, notamment sur PS5. Sur console, Larian a par exemple corrigé un souci avec l’écran partagé qui provoqué un écran noir lorsqu’un joueur écoutait un dialogue de son camarade, tout comme un plantage lié à Vulkan. Finies également les scènes les plus intimes censurées. Les soucis liés à la nudité ont été corrigés et les amants ôteront enfin leurs sous-vêtements si c'est ce que vous avez souhaité.

Cette petite update s’accompagne aussi et surtout de deux nouveautés directement liées au Miroir Magique, disponible depuis la dernière grosse mise à jour.Pour mémoire, l’objet tant réclamé permet de changer l'apparence de son personnage en pleine partie, n'importe quand depuis le camp. Seuls les Personnages dits d’Origine (Ombrecoeur, Karlach, Wyll…) ne sont pas éligibles. A la demande des joueurs, il est maintenant possible de changer aussi le look des Serviteurs, ces personnages aléatoires qui peuvent être achetés auprès de ce cher Flétriss.

Ils seront en revanche soumis aux mêmes restrictions que votre héros à savoir que seuls la race et sous-race et le type de corps de du mercenaire ne pourront être changés. Autre changement apporté par cet hotfix de Baldur’s Gate 3 : la possibilité de changer son nom depuis le Miroir Magique. Pour de plus grosses nouveautés comme le mode photo ou les fameuses améliorations de la stabilité, il faudra patienter encore un peu.

Patch notes du hotfix #9 de Baldur's Gate 3

Changements