Il ne faut donc pas s'attendre ici à un énorme patch pour Baldur's Gate 3, mais plutôt à un plus modeste hotfix. Il s'agit plus précisément du 29ème en la matière, qui cible cette fois spécifiquement les consoles et est étroitement lié au fameux patch 7 introduisant le support des mods. Voici donc ce qui change, et qui pourrait motiver les rôlistes en herbe à retourner dans les Royaumes Oubliés sur PS5 et Xbox Series.

Mod-ification d'importance sur consoles pour Baldur's Gate 3

La semaine dernière, Larian Studios introduisait sur les versions consoles de Baldur's Gate 3 un hotfix spécialement dédié. Celui-ci avait mis en place une limite de 100 mods, afin d'éviter des problèmes d'instabilité. Cela empêchait donc les joueuses et joueurs PS5 et Xbox Series de relancer des sauvegardes avec un compte de mods dépassant cette limite. Tout vient cependant à point à qui sait attendre, puisque le hotfix 29 qui nous intéresse ici vient justement lever cette restriction.

Si d'aventure vous disposiez d'une partie de Baldur's Gate 3 comportant plus de 100 mods, vous devriez maintenant être en mesure d'y retourner. Dans le cas contraire, cette mise à jour ne changera hélas rien pour vous. Ceci étant dit, Larian partage également quelques recommandations s'agissant de relancer une sauvegarde particulièrement moddée sur consoles. Mise à jour oblige, certains mods précédemment installés peuvent désormais ne plus fonctionner. Il est donc impératif de les rajouter un par un dans votre bibliothèque de mods, voire de télécharger des versions plus récentes. Au risque de faire face à des crashes ou des problèmes de stabilité.

Si vous disposez d'une sauvegarde avec moins de 100 mods, des problèmes d'incompatibilité avec ce nouveau hotfix pour les versions consoles de Baldur's Gate 3 pourraient également semer la pagaille, en attendant que les moddeurs mettent à jour leurs créations. Afin d'éviter de potentiellement détruire votre partie, Larian recommande de la lancer d'abord avec des mods issus des catégories suivantes, car disposant en principe d'un impact mineur :

Apparences de dés

Cosmétiques de visages

Mods qui ajoutent des objets

Source : Site officiel de Baldur's Gate 3