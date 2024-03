Les mises à jour s’enchaînent pour Baldur’s Gate 3. En attendant des nouveautés et changements importants, le jeu continue de s’améliorer et de corriger ses tares.

Le GOTY 2023 n’a toujours pas dit son dernier mot. Baldur’s Gate 3 continue de se mettre à jour en corrigeant ses bugs les plus problématiques. L’objectif est clair : rendre l’expérience le plus optimale possible, mais il y a parfois quelques couacs. La dernière grosse mise à jour en date avait malencontreusement embarqué pas mal de petits bugs que le studio a tenté de corriger via plusieurs hotfix qui eux-mêmes avaient aussi apporté d’autres problèmes. C’est un peu la foire, mais Larian ne lâche rien et vient une fois encore rectifier le tir.

Un hotfix #22 pour Baldur's Gate 3

C’est une façon comme une autre de bien commencer la semaine. Larian Studio a déployé ce lundi 18 mars 2024 le hotfix #22 de Baldur’s Gate 3. Un petit bébé de 58,27 Mo sur Steam qui s'installera très rapidement. Mais avant d’entrer dans les détails, on prend les joueurs Xbox un peu à part, eux qui ont été privés des deux mises à jour précédentes. Le studio belge avait rencontré quelques soucis au moment de soumettre les hotfix 20 et 21 auprès de Microsoft et devait corriger plusieurs bugs supplémentaires repérés entre-temps. C’est désormais chose faite, et ce sont donc les trois derniers patchs qui sont déployés aujourd’hui sur leurs machines. Les soucis liés aux cross-saves devraient donc maintenant appartenir au passé. D'ailleurs, Larian a amélioré les messages apparaissant lors de la synchronisation des sauvegardes pour vous permettre de réessayer en cas d'échec.

Ce n’est cependant pas ce problème qui a le plus fait parler de lui. Dernièrement, les Sombres Pulsions ont eu le cœur brisé. La Drow aussi adorée que détestée de Baldur’s Gate 3 décidait de mettre fin à leur relation sous certaines conditions et sans autre forme de procès. Plus besoin d’accepter Bhaal pour continuer à partager sa couche, il ne s’agissait que d’une petite bourde due à une ligne de dialogue, désormais corrigée. Le bug avait été pris pour un changement pur et simple et avait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté. Tout est bien qui finit bien, ce n'était qu'une petite bourde Et justement, Minthara arrêtera aussi de radoter et de répéter constamment ce qu’elle pense de Gale dans l’acte 3. Les oreilles du mage devraient enfin aussi arrêter de siffler accessoirement.

Et le mode photo, c'est pour quand ?

Pour le reste, le hotfix 22 de Baldur’s Gate 3 corrige une flopée de bugs pouvant bloquer la progression ou pouvant entraîner des plantages du jeu sous certaines conditions. Pas de grands changements à l’horizon donc, il faudra patienter jusqu’au patch 7. La prochaine mise à jour majeure n’a toujours aucune fenêtre de déploiement, et on ne sait toujours pas ce qu’elle contiendra concrètement. Les joueurs, eux, attendent toujours le fameux mode photo promis l’année dernière par le studio. Ce sera peut-être la bonne, étant donné que Larian profite de ces updates majeures pour apporter des changements importants et de nouvelles fonctionnalités.