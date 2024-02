Les semaines défilent et les mises à jour avec. Baldur's Gate 3 a récemment accueilli son sixième gros patch, qui apportait un doux parfum d'amour dans tout Faerûn. Des bisous, des nouveautés et une liste longue comme un bras de correctifs et améliorations en tout genre évidemment. Mais à chaque nouvelle update ses petits soucis, qui sont rapidement corrigés. C’est donc sans surprise que Larian Studio vient de déployer le hotfix 20 de Baldur’s Gate 3, mais attention il n’est disponible dans un premier temps que sur PC et PS5. Les joueurs Xbox devront patienter un peu, puisque le studio s’attèle à corriger des problèmes de stabilité sur la machine qui sont survenus après avoir soumis cette update à l’ensemble des plateformes. Les possesseurs de Mac quant à eux peuvent maintenant télécharger l’imposant patch 6 et ses nouveautés sur leurs machines.

Quoi de neuf avec le hotfix 20 de Baldur's Gate 3 ?

L’aparté fait, il est temps de décortiquer cet hotfix 20 de Baldur’s Gate 3. Minthara avait tendance à se faire la malle dernièrement ? Ses envies d’indépendance ont été calmées avec cette mise à jour, et suivra le groupe au doigt à et à l'œil dans les Actes 2 et 3. Larian Studios a également ajouté quelques mesures de protection contre les crashs en vous renvoyant dans le menu principal si le jeu ne parvient pas à charger une sauvegarde. Pour le reste, l’écran noir de 30 secondes qui survenait en écran partagé appartient au passé, tout comme l’exploit qui permettait de remplir ses poches d’or en envoyant un personnage au camp lors du troc avec les marchands. La Voix de Baldur a rapporté un nombre impressionnant de rackets dans la ville et les autorités de sa seigneurie Gortash ont réglé le souci. Finie l’arnaque !

Idem pour le casse du siècle, qui permettait de looter à l’infini une certaine armure sur le corps de Cazador. La nouvelle mise à jour de Baldur’s Gate 3 corrige également le bug où vos compagnons de route vous mettaient un vent de force 8 quand vous tentiez d’aller leur parler. Ils arrêteront désormais de vous mentir en prétendant être trop occupés pour vous tailler la causette. Pour le reste, quelques problèmes de textures et d’effets de lumière ont eux aussi été corrigés, tout comme un potentiel crash qui pouvait survenir lors du préchargement des cinématiques les plus complexes. Bref quelques modifications bienvenues pour peaufiner toujours plus une expérience qui frise déjà la perfection. Le hotfix 20 de Baldur’s Gate 3 est maintenant disponible au téléchargement sur PC et PS5. On vous rassure, ce sera rapide comme l’éclair puisqu’il ne pèse que 59,36 Mo sur Steam.