Plus de sept mois après sa sortie, Baldur’s Gate 3 continue de s’améliorer à petit feu. Larian Studios est réputé pour le suivi quasi-exemplaire de ses productions et son dernier bébé ne fait pas exception à la règle. Il y a parfois des cafouillages, des patchs qui rajoutent des problèmes causent des soucis de progression, mais les développeurs se montrent réactifs quand ça arrive. Les joueuses et les joueurs sont justement en train de compiler les bugs survenus avec l’arrivée de la sixième mise à jour majeure déployée ce 16 février 2024. Le studio belge corrige une infime partie d’entre eux avec le hotfix 18 fraîchement débarqué.

Le hotfix 18 de Baldur's Gate 3 est là

Moins d’une semaine après l’arrivée de la première grosse mise à jour de 2024, le hotfix 18 vient d’être déployé. La dernière update en date avait rajouté tout un tas de bisous mignons comme cochons pour faire souffler un vent d’amour dans tout Faerûn. A cela s’ajoutaient évidemment des nouveautés plus pratiques, notamment dans la gestion de son équipe, de nouvelles actions légendaires pour le mode Honneur ou de nouvelles options dans les quêtes de vos compagnons. Le petit patch du jour n’en fera pas autant puisqu’il vient corriger deux soucis très ciblés qui touchent au marchandage avec les différents vendeurs. Vous pouvez maintenant poursuivre vos achats en toute sécurité dans les Royaumes Oubliés. Voici les courtes patch notes de cet hotfix 18 de Baldur’s Gate 3 :

Correction d’un problème qui affichait systématiquement que certains vendeurs avaient 0 pièce d’or sur eux.

Résolution d’un crash qui survenait lorsque le joueur troquait avec un vendeur. Marchands, réjouissez-vous !

Celles et ceux qui récoltent tout et n’importe quoi pour les refourguer au premier venu pourront enfin se débarrasser de leurs plateaux en argent et autres camelotes. Pas de jugement, je fais la même chose. Le hotfix 18 de Baldur’s Gate 3 est maintenant disponible au téléchargement sur PC, PS5 et Xbox Series. Il y a de grandes chances que vous ne le voyiez même pas passer puisque c’est un poids plume de 45,3 Go sur Steam. Pour des changements plus et correctifs plus importants, il faudra patienter encore un peu. Vu les problèmes de progression de certaines quêtes principales rapportés par les joueurs, un hotfix 19 devrait rapidement lui emboîter le pas.